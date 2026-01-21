Trung vệ Hiểu Minh lỡ hẹn trận tranh hạng ba châu Á

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh được chẩn đoán đứt dây chằng chéo sau, nguy cơ nghỉ thi đấu tối thiểu nửa năm và chắc chắn lỡ trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 vào ngày 23-1 tới.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bật khóc. ẢNH: AFC

Theo kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ban đầu, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo sau chân phải, một trong những chấn thương nghiêm trọng với dân thể thao nhà nghề. Với mức độ tổn thương này, trung vệ sinh năm 2004 phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng để điều trị và hồi phục, đồng nghĩa gần như lỡ phần còn lại của mùa giải 2025-2026.

Hiểu Minh có thể chụp lại MRI một lần nữa, sau khi hết dịch khớp gối, để xác định chính xác hơn các mức độ tổn thương. Nhưng trước mắt, Hiểu Minh chắc chắn vắng mặt ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á gặp U23 Hàn Quốc, diễn ra lúc 22 giờ ngày 23-1 tới.

Đây là tổn thất rất lớn cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh U23 Việt Nam đang gặp khó khăn về lực lượng nơi hàng phòng ngự, liên tiếp sai số xuất hiện khi Hiểu Minh rời sân và dẫn đến thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại trận bán kết.

Sự cố xảy ra với Hiểu Minh ở phút 30. Trong một pha tranh chấp quyết liệt với tiền đạo Xiang Yuwang, trung vệ của U23 Việt Nam tiếp đất không thuận lợi sau khi bật nhảy. Anh lập tức đổ gục xuống sân, ôm chặt đầu gối phải với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các đồng đội nhanh chóng ra hiệu cho ban huấn luyện yêu cầu hỗ trợ y tế và thay người.

Hiểu Minh ôm mặt nằm sân đau đớn. ẢNH: AFC

HLV Kim Sang-sik buộc phải rút Hiểu Minh ra sân và tung Nguyễn Đức Anh vào thay thế. Trong lúc được chăm sóc bên đường biên, trung vệ sinh năm 2004 dường như không kìm được cảm xúc và bật khóc. Anh kéo áo che mặt khi được cáng ra khỏi sân, rồi chuyển thẳng lên xe cứu thương để đưa tới bệnh viện. Hiểu Minh cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Trước khi không may dính chấn thương, Hiểu Minh là trụ cột không thể thay thế của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Anh đá chính cả bốn trận trước đó, đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự và để lại dấu ấn đậm nét. Ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, Hiểu Minh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự mà còn ghi bàn ấn định tỷ số, qua đó được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Khó khăn của U23 Việt Nam chưa dừng lại ở đó. Ngoài việc mất Hiểu Minh vì chấn thương dài hạn, HLV Kim Sang-sik còn không có sự phục vụ của trung vệ Phạm Lý Đức do án treo giò. Cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ sau một pha đánh nguội, khiến hàng thủ đội tuyển càng thêm sứt mẻ trước trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc.

HỮU THÀNH