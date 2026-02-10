CLB Công an TPHCM sẽ gặp Becamex TPHCM ở đầu lượt về V-League 2025-2026

Công ty VPF vừa thông báo kế hoạch thi đấu của lượt về V-League 2025-2026. Qua đó, vòng 14 sẽ thi đấu trong hai ngày 28 và 1-3 với nhiều cuộc so tài đáng chú ý.

CLB Công an TPHCM sẽ tái ngộ Becamex TPHCM ngay ở vòng 14 V-League 2025-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đầu tiên là trận derby giữa hai đội cùng TPHCM trên sân Thống Nhất, đó cũng là trận thứ hai trong mùa này Nguyễn Tiến Linh so tài cùng đội bóng cũ. Cả CLB Công an TPHCM cùng CLB TPHCM đều thi đấu không thành công ở vòng 13 khi cả hai đội thua trận trên sân nhà nên cùng hy vọng có 1 kết quả tốt ở vòng đấu đầu Xuân.

Một cuộc so tài giữa hai người quen khác diễn ra trên sân Vinh giữa SLNA và Hà Tĩnh; cách đó không xa là Nam Định tiếp đón Ninh Bình, cũng là cuộc so tài giữa những người quen. Các trận còn lại của vòng 14 gồm: CAHN - HA.GL, Đà Nẵng - PVF, Hải Phòng - Thanh Hóa và Viettel - Hà Nội FC.

Theo kế hoạch, các đội thi đấu liên tục ba vòng 14, 15 và 16 (16-3) thì sẽ tạm ngưng để tập trung đội tuyển Việt Nam và U23 trong dịp FIFA Days. Đây cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia ở lượt cuối vòng loại bảng Asian Cup 2027. Còn U23 Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tham dự giải Tứ hùng quốc tế cùng các đội U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Đến ngày 4-4, V-League tiếp tục chặng đua còn lại. Hai lượt trận của vòng cuối cùng (25 và 26), công ty VPF chưa ấn định ngày thi đấu.

Nhiều khả năng từ vòng 19, CLB Công an TPHCM sẽ thi đấu sân nhà là sân Bình Dương do sân Thống Nhất bắt đầu được cải tạo.

QUỐC CƯỜNG