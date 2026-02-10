Thời điểm “làm mới” đội tuyển Việt Nam

Trận lượt về này (Việt Nam để thua 0-4 ở trận lượt đi vào năm 2025) không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là thước đo bản lĩnh của HLV Kim Sang-sik trong hành trình tái thiết những "Chiến binh Sao vàng".

Trong bối cảnh đối thủ đang vướng vào vụ bê bối nhập tịch và chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án Trọng tài thể thao (dự kiến được đưa ra vào ngày 26-2 tới), ĐTVN không cho phép mình ỷ lại. Malaysia có thể bị ảnh hưởng về nhân sự, thậm chí đối diện với nguy cơ bị xử thua trận lượt đi, nhưng trước khi có các yếu tố đó, ĐTVN vẫn phải ở trong trạng thái tốt nhất để hướng tới việc giành chiến thắng. Về lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik có “quyền tự quyết” nếu đánh bại Malaysia với cách biệt 4 bàn trên sân nhà mà không phải quan tâm đến phán quyết của Tòa án Trọng tài thể thao.

Quan trọng hơn, sau thành công của đội tuyển U23 tại Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á, ĐTVN đang được kỳ vọng sẽ khởi động tiến trình định hình lại chính mình - một tập thể vừa phải quên đi thất bại cũ, vừa phải chứng minh mình đủ sức đứng vững bằng năng lượng mới. Ở trung tâm kế hoạch ấy là HLV Kim Sang-sik. Ông đã dần định hình lối chơi thiên về kỷ luật và chuyển trạng thái nhanh ở tuyển U23. Lần tập trung sắp tới, theo kế hoạch, HLV người Hàn Quốc sẽ triệu tập khoảng 6-7 cầu thủ thuộc lứa U23, những nhân tố mới mẻ của đội tuyển. Đó không chỉ là phép thử, mà là một phần trong lộ trình dài hơi của ông Kim Sang-sik.

Sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ sẽ giúp đội tuyển thay đổi nhịp chơi. Họ mang đến tinh thần cạnh tranh, khát khao và tính cơ động - điều mà đội bóng từng thiếu trong những thất bại gần đây. HLV Kim Sang-sik trong những lần trả lời truyền thông mới đây không giấu ý đồ “trẻ hóa” đội tuyển. Hoàn cảnh hiện tại đang thuận lợi cho mục tiêu này. Bên cạnh đó, vấn đề cầu thủ nhập tịch tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý. Nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim sang-sik sẽ gọi từ 3-5 cầu thủ nhập tịch trong đợt tập trung vào tháng 3 tới đây, tùy vào tiến độ hoàn tất giấy tờ.

Thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Gustavo (tên tiếng Việt là Đỗ Phi Long), hay tiền đạo Đỗ Hoàng Hên… được xem là những gương mặt triển vọng, bên cạnh những cái tên đã thành danh ở đội tuyển như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Xuân Son. Với người hâm mộ, đây là thời điểm khá thú vị để xem diện mạo mới của đội tuyển. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, HLV Kim Sang-sik đang đối diện với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở đợt tập trung này, khi mà việc pha trộn cùng lúc giữa “cựu binh”, cầu thủ trẻ và nhập tịch là con dao hai lưỡi trong một trận đấu không được phép mắc sai lầm.

Đội tuyển có khoảng 10 ngày tập trung (dự kiến từ 22-3), bao gồm cả thời gian tập luyện, thi đấu giao hữu 1 trận duy nhất với Bangladesh trước khi di chuyển về sân Thiên Trường (Ninh Bình) - sân đấu đang được đề xuất đăng cai trận gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 31-3. Sự lựa chọn này không chỉ nhằm tạo lợi thế cổ vũ, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng: trở lại nơi khán giả gần gũi nhất, tiếp thêm cảm hứng và tinh thần cho tập thể đang cần niềm tin.

ĐĂNG LINH