Vòng loại Asian Cup 2027: Nguyễn Xuân Son ghi bàn trong ngày trở lại

Các trận đấu của lượt 5, cũng là lượt trận áp chót của vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra trong hai ngày 18 và 19-11. Nếu như Malaysia chật vật vượt qua Nepal với tỷ số 1-0 trong trận đấu sớm thì đội tuyển Việt Nam cũng giành chiến thắng 2-0 khá vất vả trước đội tuyển Lào.

Tương tự các trận đấu gần đây, đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận, sớm giành quyền kiểm soát trận đấu và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng một điều không đổi là sự bế tắc của hàng công. Trận này, HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình xuất phát mạnh nhất với đầy đủ những cựu binh Văn Lâm, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Quang Vinh ở hàng thủ. Ở tuyến trên, Tiến Linh đá cắm cùng những hộ công Quang Hải, Văn Vĩ, Hoàng Đức - đều là những gương mặt… thân quen ở ASEAN Cup.

Thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận, các chân sút đội tuyển Việt Nam luôn làm nóng vòng 16m50 của đội chủ nhà. Cơ hội đáng tiếc nhất ở phút 31, đường chuyền của Quang Vinh đặt Tiến Linh ở tư thế sút bóng thuận lợi ở cự ly gần, nhưng pha dứt điểm của anh đã đưa bóng bay vọt xà khá xa. Một cơ hội khác cũng được trao cho Tiến Linh ở phút 42 nhưng pha kết thúc cũng không thành công.

Xuân Son ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt 11m. Ảnh: HOÀNG HẢI

Khi các gương mặt kỳ cựu vẫn chưa cải thiện tình hình, HLV Kim Sang-sik lại hy vọng vào những quân bài ngồi trên ghế dự bị, được tung vào từ đầu hiệp 2 để hy vọng tạo làn gió mới trên hàng công. Đồng loạt Gia Hưng, Tuấn Hải, Hai Long và Nguyễn Xuân Son được tung vào thay cho Tiến Linh, Văn Vĩ, Văn Đô và Thành Long.

Đội khách tiếp tục kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, điểm đến sau cùng của các đường chuyền là Xuân Son. Dù là trận đầu tiên trở lại sân cỏ sau gần 9 tháng điều trị nhưng sự xuất hiện của Xuân Son cũng đủ để thu hút các hậu vệ đội tuyển Lào. Phút 60, may mắn đứng về đội tuyển Lào khi cú sút căng của Tuấn Hải đưa bóng đi trúng xà ngang.

Vào sân từ ghế dự bị nhưng Tuấn Hải lại là điểm sáng của đội tuyển Việt Nam trong trận này. Phút 68, hậu vệ đội chủ nhà dùng tay cản đường chuyền của Tuấn Hải trong vòng 16m50, trọng tài cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt 11m và Xuân Son lập công mở tỷ số. Bàn thắng thật ý nghĩa và nhiều cảm xúc với tiền đạo nhập tịch này. Trước sức ép cứ đều đặn của đội tuyển Việt Nam, một số cầu thủ Lào có dấu hiệu hụt hơi.

Phút 90+3, Tuấn Hải lại tỏa sáng khi thực hiện cú vô-lê đẹp mắt tung lưới đội chủ nhà ấn định chiến thắng 2-0. Giành 3 điểm ở trận này, đội tuyển Việt Nam có 12 điểm, tạm thua đội đầu bảng Malaysia 3 điểm trước cuộc so tài giữa 2 đội vào tháng 3-2026 tại Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG