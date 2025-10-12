Thủ môn Khalid Essa và sự hỗ trợ phi thường từ CĐV tuyển UAE với lời hẹn ước World Cup

ĐTQG của UAE hiện sẽ chỉ còn có 1 trận đấu nữa là giành quyền tham dự VCK World Cup 2026, sau chiến thắng ngược dòng kịch tính có tỷ số 2-1 trước Oman ở Bảng A của Vòng loại thứ 4 Khu vực châu Á (AFC).

CĐV của UAE "xâm chiếm" Doha trước trận đấu với Oman

Sau màn trình diễn anh hùng trong khung gỗ giúp giữ vững hy vọng vượt qua vòng đấu loại World Cup, thủ môn Khalid Essa tiết lộ rằng là, anh đã phải nói chuyện với người đứng đầu nhóm CĐV phi thường của UAE ngay sát sân trong và sau trận đấu đầy căng thẳng tột độ với tuyển Oman để xin sự giúp đỡ.

Thành phố Doha trước đây mới có mỗi một lần chứng kiến những cảnh tượng tương tự diễn ra khi mà UAE bắt đầu cú hích cuối cùng để giành suất tham dự FIFA World Cup 2026 tại Bắc Mỹ vào mùa Hè của năm sau (được tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 cho đến ngày 19-7-2026).

"Một đội quân xâm lược của những người hâm mộ Emirati" đã đổ bộ ồ ạt vào thủ đô Qatar hôm thứ Sáu, ngay trước trận đấu mở màn của họ ở trong vòng play-off 3 đội này. Họ đã tràn ngập Souk Waqif - Khu chợ cổ ở phía Nam trung tâm thành phố - đốt pháo sáng, vẫy cờ, hát vang các bài hát cổ vũ đội.

CĐV của UAE ở Souk Waqif

Điều này đã gợi nhớ đến cách người hâm mộ Argentina từng chiếm lĩnh thành phố Doha, khi La Albiceleste hành quân đến ngôi vô địch kỳ World Cup 2022 cũng diễn ra tại Qatar. Giờ đây, UAE chỉ còn một 1 trận đấu nữa là có thể góp mặt tại kỳ World Cup kế tiếp, sau khi đánh bại Oman với chiến thắng 2-1.

Tất nhiên, hoàn thành mục tiêu sẽ không dễ dàng. Họ cần tránh thất bại vào thứ Ba tuần sau trước Đội tuyển chủ nhà Qatar, đối thủ có nhiều lợi thế về khán giả và sân bãi, đồng thời sẽ được nghỉ nhiều hơn họ 3 ngày.

Thêm nữa, sự hỗ trợ phi thường của CĐV nhà tại SVĐ Jassim Bin Hamad bị hạn chế chỉ còn khoảng 1.000 người. Mặc dù giải đấu được cho là một vòng play-off trung lập, FIFA đã cấp cho Qatar cả quyền đăng cai và khả năng cung cấp 90% vé cho chính người hâm mộ của họ cho trận đấu quan trọng này.

Điều đó có nghĩa là không khí cổ động trên khán đài sẽ khác biệt rõ rệt so với trận đấu với Oman. UAE đã bán hết sạch 5.000 vé được phân bổ, và lẽ ra có thể bán hết nhiều lần hơn số đó. NHM có mặt 2 giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Đến khi trận đấu khởi tranh, nhiều người đã ngồi ở các lối đi và hành lang.

Ban đầu, các cầu thủ UAE dường như bị choáng ngợp trước sự kỳ vọng cuồng nhiệt (delirious). Và sự căng thẳng thần kinh tăng lên rất cao khi tuyển Oman thống trị những pha bóng đầu trận đấu rồi vươn lên dẫn trước 1-0 một cách xứng đáng trước khi 45 phút hiệp 1 kết thúc. Bất lợi lúc đó là rất lớn với tuyển UAE.

Nhưng trận đấu đã xoay chuyển nhờ quyết định thay người táo bạo của HLV Cosmin Olaroiu trong giờ nghỉ. Ông tung vào sân những cái đầu lạnh như Caio Canedo và Yahia Nader, cùng với phẩm chất ngôi sao của tiền đạo trẻ Harib Abdallah, và đà hưng phấn đã đổi chiều, khi mà tuyển UAE lật ngược thế cờ.

Nỗ lực của họ được đền đáp bằng một bàn thắng vào phút thứ 74, khi Marcus Meloni đánh đầu tung lưới từ một quả tạt bên cánh trái. Bàn thắng ấn định chiến thắng đến ở phút 83, khi quả tạt của Caio Lucas từ khu vực tương tự đã lướt qua tất cả mọi người và rồi đi thẳng vào góc lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Oman.

Tuy nhiên, họ vẫn cần đến 2 pha cứu thua kinh điển từ Essa - thủ môn và cũng là “linh vật” của tuyển UAE - để bảo toàn chiến thắng giữa sự căng thẳng gần như không thể chịu đựng được trên khu khán đài đông đúc NHM,

Sau đó, Essa tiết lộ rằng anh đã có nói chuyện với “capo” (người lãnh đạo) của nhóm CĐV của UAE và yêu cầu trợ giúp: “Chúng tôi đã chơi những trận đấu lớn với những CĐV vô cùng tuyệt vời, và ngay sau trận đấu tôi đã đến gặp người đứng đầu nhóm cổ động viên nhiệt huyết để nói chuyện tâm sự với anh ấy”.

“Một trận đấu kéo dài 90 phút. Bạn có thể bị thủng lưới, nhưng ai sẽ là người truyền động lực cho các cầu thủ? Đó là người hâm mộ. Khi chúng tôi bị thủng lưới, vâng thì, người hâm mộ Emirati có hơi im lặng một chút. Với mỗi đường chuyền sai, chúng tôi có thể thấy những lời chỉ trích hoặc tiếng huýt sáo”.

“Tôi đã đến chỗ họ sau trận đấu và nói rằng là, các bạn cần phải ủng hộ chúng tôi trong suốt 90 phút. Các bạn cần phải tạo động lực cho chúng tôi. Có một sự khác biệt lớn giữa các trận đấu giải VĐQG và các trận đấu quốc tế. Tuy nhiên, với các chỉ đạo của HLV, chúng tôi đã có thể trở lại và kiểm soát trận đấu”.

HLV Olaroiu, cho biết là NHM đã giúp tạo ra sự thay đổi đà hưng phấn cho đội bóng của ông: “Tôi muốn cảm ơn những người ủng hộ vì năng lượng tuyệt vời mà họ đã trao cho chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi tiếp tục chiến đấu”.

CĐV của UAE trên khán đài

“Khi bạn có sự ủng hộ kiểu này cho đội của mình, trận đấu đã thay đổi. Đó là 2 trận đấu khác nhau trong 1. Ở trong hiệp 1, chúng tôi bắt đầu dưới áp lực rất lớn, mắc lỗi ngay từ đầu. Sau đó, chúng tôi bắt đầu sự phục hồi”

Các cầu thủ UAE có chưa đầy 72 giờ để hồi phục trước trận đấu quyết định vào tối thứ Ba tuần sau với Qatar, đội chủ nhà đã hòa trận mở màn với Oman. “Có những rào cản, có cả những xáo trộn, nhưng chúng tôi cần phải vượt qua tất cả những điều đó”, thủ môn Essa chia sẻ với giọng điệu thành thật.

“Chúng tôi đã gặp khó khăn trong hiệp 1 nhưng đã có thể quay trở lại. Giờ đây, chúng tôi vẫn còn thử thách lớn nhất, đối đầu với một đội rất mạnh, chơi trên sân nhà, trước chính NHM của họ. Bây giờ chúng tôi cần phải giữ bình tĩnh, vì chúng tôi mới chỉ giành 3 ba điểm. Và chúng tôi cần bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu ngay”.

Sự hỗ trợ phi thường từ CĐV của UAE

Đ.Hg.