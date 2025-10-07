Tranh cãi quanh việc Fabio Cannavaro trở thành “tân thuyền trưởng” của đội tuyển Uzbekistan

Liên đoàn bóng đá Uzbekistan đã chấp nhận bản hợp đồng có mức lương vào khoảng 4 triệu EUR, bao gồm cả chi phí huấn luyện, với lại Người hùng World Cup 2006 của Italy - ông Fabio Cannavaro, người được nhớ đến với tư cách là cầu thủ hơn là HLV trưởng. Sự việc đang gây tranh cãi...

Quyết định gây tranh cãi

LĐBĐ Uzbekistan đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Timur Kapadze, người góp công rất lớn đưa tuyển Uzbekistan lần đầu tiên giành vé tham dự VCK của đấu trường FIFA World Cup - Giải bóng đá vô địch thế giới vào năm sau tại Bắc Mỹ.

Dưới “triều đại” của ông Kapadze, người đã dũng cảm bước ra thế chỗ HLV Srecko Katanec giữa chặng hành trình, tuyển Uzbekistan chỉ thua 1 trong 15 trận đấu và giành được 21 điểm sau 10 trận tranh tài - ở Vòng loại thứ 3 của Khu vực châu Á.

Trong đó, có những kết quả rất đáng chú ý như là cầm hòa tuyển Iran hùng mạnh ở trong cả 2 lượt trận đi và về; thắng Qatar 3-0 ở lượt về trên sân nhà tại Tashkent sau khi để thua với tỷ số 2-3 ở lượt đi; hay thắng CHDCND Triều Tiên, cả UAE!

Do vậy, việc LĐBĐ Uzbekistan lại quyết định không tiếp tục trọng dụng HLV Kapadze, tìm đến vị HLV mà tài năng cầm quân vẫn gây ra nhiều hoài nghi - sau hàng loạt kết quả không tốt ở đội tuyển Trung Quốc, ở các CLB... đã gây ra tranh cãi lớn lao.

Hậu vệ của ĐTQG Uzbekistan - anh Rustam Ashurmatov, khi trả lời phỏng vấn Championat, tỏ ra không mấy hào hứng với sự thay đổi HLV: “Tôi muốn tiếp tục làm việc với Timur Kapadze, vì ông ấy là người đã đưa chúng tôi đến với World Cup!”.

“Tất nhiên, ở vào thời điểm này, chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi không thể nói gì nhiều về Cannavaro vì tôi chưa theo dõi ông ấy - tôi cũng không hề biết ông ấy làm việc ở đâu hay như thế nào - thời gian vừa qua gần đây”.

Trước mắt, tuyển Uzbekistan có thể sẽ thi đấu với một HLV tạm quyền ở trên sân nhà với lại tuyển Kuwait vào ngày 9-10-2025. Sau đó, theo nguồn tin của Nicolo Schira, HLV Cannavaro sẽ cầm đội đối đầu với Uruguay vào ngày 13-10-2025 tới đây tại Malacca City của Malaysia. Cả 2 trận đều thuộc khuôn khổ giao hữu quốc tế.

UFA thương thảo với cả Low, Bilic, Bento - Kapadze bất ngờ

Kapadze là một huyền thoại của bóng đá Uzbekistan. Khi còn là cầu thủ, ông giành 11 chức vô địch Uzbekistan và Kazakhstan, 10 Cúp quốc gia và cả đứng thứ 2 về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia (với 119 lần). Ông đã chơi cùng với Rivaldo tại Bunyodkor, CLB phương hàng đầu vào cuối những năm 2000 hồi đầu thế kỷ 21.

Trên cương vị HLV, Kapadze đã 2 lần giành HCB tại Giải vô địch trẻ của châu Á (năm 2022 và 2024) và dẫn dắt đội tuyển gồm Eldor Shomurodov, Abdukodir Khusanov và Abbosbek Fayzullaev đến Thế vận hội 2024. Đội tuyển chỉ giành được 1 điểm tại Olympic, có lẽ BLĐ Uzbekistan đã cảm thấy Kapadze chưa sẵn sàng cho các giải đấu lớn.

Tin đồn về việc thay đổi HLV bắt đầu rộ lên từ tháng 7, rằng là UFA đang đàm phán với Joachim Low và Slaven Bilic. Cả 2 đều từ chối, nhưng chính việc đàm phán đã khiến Kapadze bất ngờ: “Thành thật mà nói, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng như là mọi người khác, tôi thấy thông tin này trên mạng xã hội mới biết thôi”.

“Không ai từ phía UFA báo tin cho tôi cả. Tôi chưa được thông báo gì về việc mời ai hay bất kỳ thay đổi nào. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, thời gian sẽ trả lời. Nếu được định sẵn, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc; nếu không, số phận sẽ dẫn dắt tôi đến nơi khác”, HLV Kapadze nói vẻ cam chịu.

Theo tờ Bild, HLV Joachim Low thậm chí đã nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của UFA trong vòng vài ngày, nhưng cuối cùng sau đó, ông này đã “lịch sự từ chối”. Chưa dừng lại ở đó, hồi cuối tháng 8, Paulo Bento cũng đã đến Tashkent để đàm phán, nhưng các bên lại không đạt được thỏa thuận về các điều khoản.

Kapadze đã có trả lời một cách khéo léo: “Nếu BLĐ đưa ra quyết định như vậy, chúng tôi phải ủng hộ. Bởi vì chúng tôi không cổ vũ cho một HLV cụ thể nào, mà là cho toàn đội tuyển. Nếu như chúng tôi can thiệp quá sâu - vào những tranh chấp này, điều đó cũng có thể ảnh hưởng lớn lao đến các cầu thủ của ĐTQG Uzbekistan”.

Nhưng sự bất ổn kéo dài cũng khiến ông phải khó chịu. Vào tháng 9, Kapadze không thể kiềm chế được nữa: “Tất nhiên, những tin đồn đã ảnh hưởng đến giải đấu (CAFA Nations Cup). Tôi đã rất cố gắng không bị phân tâm, nhưng mọi người cứ hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Ngay cả một số cầu thủ cũng bị quan tâm rồi”.

“Tất cả những điều này có thể được giải quyết bằng một tuyên bố chính thức. Nếu họ muốn mời một HLV nước ngoài, họ có thể tổ chức một cuộc họp báo và nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm một người có kinh nghiệm ở World Cup. Cảm ơn Timur vì những đóng góp của ông ấy”, HLV Kapadze mở lời một cách rất sòng phẳng.

“Nhưng mọi người cứ liên tục hỏi tôi. LĐBĐ Uzbekistan đã đặt tôi vào một tình thế khó xử. Có lẽ chính bản thân họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu mà một HLV hàng đầu đến với đội tuyển, tôi sẽ không phản đối. Tôi cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều từ ông ấy cơ mà”, HLV Kapadze thể hiện quan điểm.

Cannavaro không phải là HLV giỏi, ít nhất vẫn chưa

So với tất cả các ứng cử viên khác đã được đề cập, Cannavaro rõ ràng có vẻ yếu thế nhất. Theo thông tin nội bộ, Nhà vô địch thế giới năm 2006 đã đồng ý ký hợp đồng 1 năm, nghĩa là màn trình diễn của ông sẽ được đánh giá lại sau World Cup. Tuy nhiên, những người khác lại yêu cầu một hợp đồng dài hạn kèm khoản phạt.

Trình huấn luyện của Cannavaro khá khiêm tốn. Những thành tựu chính của ông là: Ngôi vô địch Trung Quốc và Siêu Cúp Quốc gia năm 2019 cùng với CLB Guangzhou Evergrande (đội bóng đã bị giải tán hồi đầu năm nay). Fabio có nhiệm kỳ dài nhất tại Trung Quốc: 2014-2015 và 2016-2021. Ông cũng từng dẫn dắt ĐTQG nước này 2 trận, thua cả 2, sau đó từ chức.

Trước đó, HLV người Ý đã dẫn dắt Tianjin Quanjian lên chơi giải Super League, và giành ngôi hạng 3 năm 2017. Đó là thời kỳ hoàng kim của giải Trung Quốc, với những tên tuổi HLV là Fabio Capello, Luiz Felipe Scolari, André Villas-Boas, Manuel Pellegrini, Felix Magath, Roger Schmidt, Gregorio Manzano, Gustavo Poyet và Sven-Goran Eriksson.

Cannavaro cũng đã đến làm việc ở Saudi Arabia, nhưng là trước khi Saudi Pro League được bơm tiền dữ dội.. Từ tháng 10-2015 đến tháng 2-2016, ông dẫn dắt Al-Nassr. Thế rồi ông đã bị sa thải do là “đội bóng thiếu tiến bộ và không đạt được mục tiêu”.

Năm 2022, Cannavaro trở về quê hương, dẫn dắt Benevento ở Serie B qua 17 trận, ông chỉ đạt tỷ lệ thắng 18%. Năm 2024, vị HLV này được giao nhiệm vụ dẫn dắt 6 trận tại Udinese, nơi ông đã cứu đội bóng khỏi nguy cơ xuống hạng Serie A với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Nhưng cuối cùng, ông lại không thể cùng Udinese bước vào mùa giải mới.

HLV người Ý tiếp quản Dinamo Zagreb hồi tháng Giêng, nhưng sớm bị sa thải vào tháng 5 rồi sau 4 trận thua, 2 trận hòa trong 13 trận đấu. Tại Giải VĐQG Croatia, Fabio đã không thể đưa đội bóng trở lại cuộc đua vô địch như BLĐ đội bóng này mong đợi.

Nên nhớ, kể từ năm 2006, một năm đáng nhớ đối với Cannavaro và bóng đá Ý, Dinamo chỉ thất bại trong việc giành chức vô địch Croatia có đúng 2 lần - và 1 trong những lần đó là với Cannavaro. Vậy nên, lý do gì UFA chọn Cannavaro. Tranh cãi là rất lớn.

