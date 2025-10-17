Sky Sports: Dự đoán Cristiano Ronaldo đạt cột mốc 1.000 bàn thắng vào tháng 10-2026

“Between the Lines”, Chuyên mục chuyên phân tích các dữ liệu đằng sau những câu chuyện bóng đá đình đám nhất của Sky Sports, vừa đưa ra dự đoán: Cristiano Ronaldo sẽ đạt cột mốc “vô tiền khoáng hậu” với 1.000 bàn thắng vào thời điểm này năm sau!

Ronaldo trong trận đấu với Hungary

Kỷ lục sẽ được thiết lập vào năm sau

Ronaldo vừa lập thêm một Kỷ lục ghi bàn nữa, khi trở thành Cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Vòng loại của FIFA World Cup - với cú đúp ở trong trận hòa 2-2 của tuyển Bồ Đào Nha trước tuyển Hungary hồi đầu tuần này.

Hai bàn thắng mới nhất đã giúp anh có 41 bàn sau 51 trận tại Vòng loại World Cup, vượt qua Kỷ lục trước đó của cựu tiền đạo người Guatemala - Carlos Ruiz (với 39 bàn), còn Lionel Messi đứng thứ 3 trong danh sách với 36 bàn.

Ở thời điểm hiện tại, CR7 đã ghi được 143 bàn thắng trong 225 trận cho ĐTQG, cùng với 805 bàn trong 1.068 trận cấp độ CLB, qua đó, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của anh lên con số rất đáng kinh ngạc: 948 bàn.

Ronaldo bước sang tuổi 40 hồi tháng 2, nhưng anh vẫn tiếp tục ghi dấu những con số ấn tượng cả cấp độ CLB lẫn Đội tuyển. Tất nhiên, việc đối đầu với các đối thủ “yếu” ở giải Saudi Pro League - đã góp phần rất nhiều cho CR7 đào sâu kỷ lục. Anh đã ghi 104 bàn thắng/ 117 lần ra sân cho Al-Nassr qua 4 mùa giải.

Với 32 bàn thắng cho CLB và ĐTQG chỉ trong năm 2025, anh đang duy trì hiệu suất ghi bàn cực kỳ đáng kinh ngạc. Ronaldo đã ghi trung bình hơn 50 bàn mỗi năm Dương lịch - tính từ năm 2010 cho đến ngày hôm nay...

Trong đó, năm ghi bàn cao nhất của anh là hồi năm 2013, khi anh ghi 69 bàn, giành Quả bóng Vàng. Đáng kinh ngạc là, tổng số bàn thắng của anh chỉ giảm xuống dưới 39 bàn đúng có 1 lần trong năm Dương lịch suốt thập kỹ rưỡi qua.

Với việc tuyển Bồ Đào Nha đã sẵn sàng giành vé tham dự World Cup mùa Hè năm sau, và anh còn 2 năm hợp đồng với Al-Nassr, Ronaldo được dự đoán trở thành Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc 1.000 bàn thắng vào tháng 10-2026, dựa trên hiệu suất ghi bàn ở thời điểm hiện tại.

948 bàn thắng của Ronaldo

Bàn thắng mở tỷ số của Ronaldo vào lưới Hungary đó là bàn thắng thứ 181 của anh bằng chân trái, chân không thuận. Bàn thắng thứ 2, là bàn thắng thứ 608 bằng chân phải. Cú đúp này cho thấy khả năng tấn công toàn diện của anh.

Đương nhiên Ronaldo cũng nguy hiểm không kém ở những khoản dứt điểm khác, ví dụ không chiến đánh đấu trên không, với 157 bàn thắng, tương đương khoảng 17%, của anh được ghi bằng cú bật nhảy siêu phàm và đánh đầu.

Số lượng bàn thắng của anh cũng được chia đều trên sân nhà, sân khách và cả sân trung lập. Thành tích của anh bao gồm là 178 quả phạt đền, nhưng anh đã ghi đến 135 bàn từ ngoài vòng cấm, trong đó có 64 bàn đẹp mắt từ đá phạt trực tiếp hàng rào.

Nếu tính theo các Giải đấu vô địch quốc gia thì, phần lớn số bàn thắng của anh đến từ đấu trường của La Liga (Tây Ban Nha), nơi anh đã ghi được 311 bàn trong suốt 9 mùa giải khoác áo Đội bóng hoàng gia Real Madrid.

Ngoài ra, anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của UEFA Champions League với 140 bàn thắng - và anh cũng đã ghi được 103 bàn thắng trong 2 giai đoạn thi đấu tại Premier League cho Manchester United.

Những “con mồi” mà anh yêu thích nhất, đều là các đội bóng tại Tây Ban Nha, đặc biệt là Sevilla. Ronaldo ghi 27 bàn chỉ sau 18 lần ra sân trước đội bóng xứ Andalucia. Hai đối thủ truyền kiếp của Real Madrid là Atletico và cả Barcelona cũng góp mặt trong DS.

Tottenham Hotspur thì được coi là đối thủ Anh ưa thích nhất của anh, với việc Ronaldo đã ghi 14 bàn sau 20 trận đối đầu với bọn họ, trong khi đó, Đội tuyển Luxembourg là đối thủ quốc tế ưa thích thích nhất của CR7 mỗi khi anh khoác áo ĐTQG.

Với 948 bàn thắng và vẫn đang tiếp tục “đếm”, Ronaldo đang trên đường chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng. Hãy chờ xem, anh đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trước, sau hay là đúng thời điểm dự đoán của “Between the Lines”.

Đ.Hg.