Huyền thoại Brazil - Ronaldo “béo” nói Carlo Ancelotti phải đưa Neymar đến World Cup

Huyền thoại bóng đá Brazil - Ronaldo (Ro “béo”) mới vừa lên tiếng kêu gọi HLV người Ý của Selecao là ngài Carlo Ancelotti, đưa Neymar trở lại đội hình tuyển Vàng - Xanh để tham dự kỳ World Cup tại Bắc Mỹ vào năm tới.

Neymar đang hồi sinh trong màu áo Santos

Cầu thủ hiện giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho đội tuyển Brazil - với 79 bàn thắng sau 128 trận đấu đã không khoác áo đội tuyển nước nhà kể từ tháng 10-2023, do là anh bị dính một chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng.

Nhưng hiện tại, tiền đạo 33 tuổi này đã thi đấu thường xuyên cho Santos, đội bóng của Sao Paulo, kể từ khi anh trở lại với CLB lần đầu tiên vào tháng 1, sau một thời gian không thành công ở Ả Rập Xê Út với CLB Al Hilal.

Mặc dù như vậy, ở trong 4 trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Brazil, nhà cầm quân 66 tuổi đã từng huấn luyện cho AC Milan, Chelsea, và cho cả Real Madrid lại không quyết định triệu tập tiền đạo sinh ra năm 1992 này...

“Cậu ấy là cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu của Selecao Brazil. Chúng tôi hiện không có cầu thủ nào khác như Neymar”, Ronaldo - Huyền thoại đã 2 lần vô địch World Cup cùng với đội tuyển Brazil, phát biểu trong một sự kiện quảng bá bóng đá ở Sao Paulo cùng với người đồng hương nổi tiếng của mình.

“Mọi người hy vọng 100% rằng, cậu ấy sẽ tham dự World Cup, bởi vì nếu như cậu ấy có mặt, chúng tôi chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn - so với cậu ấy vắng mặt khỏi đội tuyển”, cựu cầu thủ năm nay đã 49 tuổi người Brazil (người đã ghi 62 bàn sau 99 trận đấu cho đội tuyển Vàng - Xanh) nhấn mạnh.

Neymar rất hay bị chấn thương hành hạ trong vài năm qua và đã bỏ lỡ chiến thắng tại Copa America trên sân nhà hồi năm 2019 (nghĩa là đã 6 năm trước). Anh gia nhập Al Hilal từ Paris Saint-Germain vào tháng 8-2023...

...Nhưng với tầm vóc của Neymar, đó đơn giản lại là một nước đi “mất giá” và hoàn toàn thất bại. Anh chỉ ra sân 5 lần và ghi 1 bàn thắng, rồi anh bị đứt dây chằng chéo đầu gối trong trận đấu quốc tế với tuyển Uruguay.

Vì ca chấn thương tai hại này, anh đã phải nghỉ thi đấu suốt 1 năm trời và chỉ chơi thêm 2 trận nữa cho đội bóng xứ sở Saudi Arabia giàu có nhưng rất kém về chuyên môn trước khi quay về quê nhà với lại Santos.

Sau khi loại Neymar khỏi đội hình tham dự vòng loại World Cup vào tháng 9, Ancelotti lên tiếng cho biết anh “cần phải lấy lại thể trạng tốt hơn để giúp đội tuyển quốc gia và cống hiến hết mình tại World Cup 2026”.

Đ.Hg.