Bolivia thắng sốc Brazil, lọt vào vòng play-off Liên lục địa

Vòng loại World Cup 2026 - Khu vực Nam Mỹ đã kết thúc vào sáng nay với một loạt trận đấu đầy kịch tính, và trong đó, Bolivia xuất sắc vượt qua Venezuela để giành lấy vị trí thứ 7 của CONMEBOL - đồng nghĩa với suất vòng play-off Liên lục địa

Niềm vui của các cầu thủ Bolivia

Đó không phải là một chiến thắng đẹp mắt, nhưng nó hiệu quả. Thi đấu tại độ cao rất nguy hiểm ở El Alto, Bolivia làm choáng váng Brazil với chiến thắng 1-0. Kết quả này đẩy Brazil vào chiến dịch vòng loại World Cup tồi tệ nhất của họ trong hơn 20 năm và đưa Bolivia vào vòng play-off Liên lục địa vào tháng 3. họ sẽ đối đầu với đội đến từ châu Phi hoặc châu Á.

Ngôi sao 21 tuổi của Bolivia - Miguelito Terceros, người đang chơi cho América Mineiro, kết thúc chiến dịch vòng loại với 7 bàn. Bàn thắng vào lưới Brazil của anh là 1 trong những bàn thắng... lịch sử nhất - ở trong lịch sử bóng đá còn khá hạn chế của đất nước Nam Mỹ này!

Thậm chí, Bolivia đã tưới nước một nửa sân đấu trong giờ nghỉ giải lao, và các cầu thủ của họ đã tận dụng cách quả bóng di chuyển ở độ cao - để hạn chế lối chơi của Brazil. Đội chủ nhà đã tung ra 23 cú sút, so với 10 của Brazil, và khiến đội bóng HLV Carlo Ancelotti không thể ghi bàn, lâm vào bế tắc trong “cuộc quần thảo” ở Sân Estadio Municipal de El Alto.

Đội trưởng Luis Haquin, người nhiều năm chơi cho Bolivar nhưng vừa chuyển đến Al-Tai (ở giải hạng Nhất của bóng đá Saudi Arabia, thấp hơn giải Saudi Pro League 1 bậc), chỉ huy hàng phòng ngự chắc chắn cùng với thủ môn 38 tuổi Carlos Lampe, người đã giữ sạch lưới.

Mặc dù có hiệu số bàn thắng bại lên đến -18 trong suốt vòng loại (để thua 5/6 trận mở màn, thường thua đậm khi đá sân khách và chỉ thắng sít sao trên sân nhà ở vùng cao), Bolivia đã làm được điều cần thiết là vượt qua Venezuela vào giờ chót để giành vé...

Trên Bảng tổng xếp hạng của CONMEBOL, ngoại trừ 6 đội đầu tiên giành vé đi thẳng đến giải đấu tại Bắc Mỹ là Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, rồi Brazil và Paraguay, Bolivia xếp thứ 7 với 20 điểm, vượt hơn Venezuela (thua Colombia) với tỷ số là 3-6, đúng 2 điểm!

Từ La Paz đến Santa Cruz de la Sierra, pháo hoa và lễ kỷ niệm đã thắp sáng cả đêm khi Bolivia giữ cho giấc mơ World Cup của mình được sống lâu thêm một chút. Lần gần nhất họ tham dự đấu trường FIFA World Cup là vào năm 1994, giải đấu diễn ra trên đất Mỹ.

Ở World Cup vào năm đó, Bolivia của Erwin Sanchez, Carlos Borja và Gustavo Quinteros dưới sự dẫn dắt của HLV Xabier Azkargorta nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Đức, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Họ thua Đức 0-1 (Juregen Klismann ghi bàn thắng duy nhất) trận mở màn.

Trong trận đấu thứ 2, họ bị Hàn Quốc cầm chân không bàn thắng trong trận đấu có những phút bù giờ được kéo khá dài và ai cũng ủng hộ Hàn Quốc ghi bàn thắng sau màn trình diễn ấn tượng ngược dòng cầm hòa “Bò tót” Tây Ban Nha 2-2 chỉ trong 5 phút cuối.

Trong trận đấu cuối cùng, Sanchez đã ghi được bàn thắng đầu tiên, và cũng là duy nhất của tuyển Bolivia ở World Cup 1994, nhưng đội bóng cũng khép lại hành trình “thất bại” với kết quả thua Tây Ban Nha 1-3. Họ xếp bét bảng với 1 điểm, thua hiệu số Hàn Quốc.

Ở vòng play-off Liên lục địa, nơi Bolivia và New Caledonia (hạng 2 vòng 3 của Khu vực châu Đại dương, thua New Zealand 0-3 ở trong trận chung kết) là sớm giành vé, đại diện của Nam Mỹ sẽ không được đánh giá cao khi thi đấu tại một địa điểm trung lập ở Mexico, nhưng tất nhiên cũng không thể xem thường họ.

"Đây là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ở trong tình huống thực hiện quả phạt đền, Chúa đã chọn tôi, và tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, nhưng thành tích lọt được vào vòng play-off, là nhờ công của cả tập thể. Tôi cảm ơn BHL, những người đã trao cho tôi cơ hội, và tất cả các đồng đội của tôi", Miguelito Terceros chia sẻ.

Đ.Hg.