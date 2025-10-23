Enzo Maresca: Chelsea may mắn khi có Estevao hiện diện, phá kỷ lục và ghi bàn

Enzo Maresca cho biết là ông cảm thấy “may mắn” khi được dẫn dắt Thần đồng bóng người Brazil - Estevao Willian, và tin rằng cầu thủ trẻ này có thể tiếp bước Cole Palmer để tỏa sáng ở đội 1 của Chelsea.

Estevao trong trận thắng Ajax

The Blues đã đè bẹp Ajax Amstersdam vốn chỉ có 10 người trên sân Stamford Bridge vào rạng sáng nay, thứ Năm 23-10-2025, khi Estevo mới 18 tuổi - vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất ở trong lịch sử CLB ghi bàn tại đấu trường Champions League.

Trong trận ra sân thứ 5 cho Chelsea sau khi chuyển đến từ Palmeiras, Estevao đã chơi rất ấn tượng suốt 90 phút - và suýt khép lại màn trình diễn toàn diện vào cuối trận với cú móc bóng tuyệt đẹp nhưng rất tiếc là bóng đã đi chệch cột dọc chút xíu.

HLV Maresca đã từng huấn luyện Palmer, người vắng mặt vì bị chấn thương, trong thời gian họ ở cùng nhau - tại Học viện của CLB Manchester City, trước khi tuyển thủ Anh gia nhập Chelsea và khẳng định mình là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất Premier League.

Giờ đây, ông có cái nhìn tương tự với lại Estevao: “Điều kỳ lạ về Estevao là với những cầu thủ trẻ, bạn thường lo lắng rằng họ chỉ chơi tốt một trận - và nghĩ rằng mình là hàng đầu. Estevao lịch sự, khiêm tốn và luôn muốn học hỏi”.

“Gia đình của cậu ấy đóng vai trò rất lớn lao ở đó. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng không chỉ về màn trình diễn của cậu ấy, mà còn vì cậu ấy là một chàng trai tốt, một chàng trai rất tốt”, nhà cầm quân trọc đầu người Ý cho biết.

“Tôi nghĩ là ở Premier League, cậu ấy chỉ cần thêm thời gian. Rất giống như Cole Palmer. Tôi đã từng thấy cậu ấy ở độ tuổi tương tự với U23 của City. Cole chơi rộng, giờ cậu ấy chơi trung tâm. Estevo hiện đang chơi rộng, nhưng trong tương lai tôi nghĩ cậu ấy sẽ thiên về trung tâm hơn”.

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm HLV của cậu ấy. Điều đó thật thú vị, bạn có thể tận hưởng. Chúng tôi đã nói nhiều lần, tôi nghĩ NHM cuối cùng sẽ mua vé để xem những cầu thủ như Cole Palmer, như là Estevao, kiểu cầu thủ như vậy. Thế nên thật tuyệt vời chúng ta có những cầu thủ như họ”.

Estevao đã ghi bàn thắng trên chấm penalty ở phút bù giờ hiệp 1 để nâng tỷ số trận đấu lên 4-1, qua đó, trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất (chỉ mới 18 tuổi) ghi bàn cho CLB Chelsea tại đấu trường UEFA Champions League danh giá.

Trước và sau đó, Marc Guiu cũng đã ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea và Tyrique George vào để sân thay người ở trong hiệp 2 ghi bàn ấn định chiến thắng rực rỡ là 5-1 trong ngày FPT xuất hiện ở trên tay áo của CLB Tây London. Chelsea trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử có 3 cầu thủ tuổi teen ghi bàn ở trong một trận đấu tại Champions League.

“Đó là chiến lược của CLB”, HLV Maresca, người thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình, so với trận đánh bại Nottingham Forest 3-0 cuối tuần trước, cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ mùa trước chúng tôi vốn đã là đội hình trẻ nhất trong lịch sử Premier League, nên mùa này chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy”.

“Tôi làm việc với họ mỗi ngày, tôi biết họ có thể làm gì. Tôi cũng biết rằng chắc chắn, sẽ có những lúc chúng tôi gặp khó khăn hơn một chút. Nhưng tôi nghĩ điểm tốt ở họ là họ muốn học hỏi, họ muốn tiến bộ và tôi nghĩ điều đó rất là rất tốt đẹp”.