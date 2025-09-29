Jose Mourinho: Nói về khoản đầu tư điên rồ của giới chủ Chelsea, nhưng ngợi khen Enzo Maresca

Jose Mourinho - Tân HLV trưởng của Benfica - đã dành thời gian nhận xét về đội bóng cũ là Chelsea trước thềm đại chiến ở lượt trận đấu thứ 2 của League Phase thuộc về đấu trường UEFA Champions League.

Mourinho chuẩn bị đối mặt đội bóng cũ

Vị HLV nổi danh nhưng bản thân cũng có nhiều tai tiếng có nói về khoản đầu tư “điên rồ” mà Tập đoàn BlueCo của Chelsea đã chi tiêu, sau khi tiếp quản đế chế từ tay ông chủ người Nga - Roman Abramovich. Tuy vậy, ông lại ghi nhận công lao gần đây của HLV Maresca...

Ở trong 2 nhiệm kỳ làm việc tại Sân Stamford Bridge, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giành được 3 danh hiệu Premier League và đến thời điểm này vẫn là HLV vĩ đại nhất của Chelsea ở trong Kỷ nguyên của Abramovich, dù lại không thành công ở mặt trận Champions League!

Trong suốt thời gian làm việc ở Chelsea, Mourinho rất hiểu Abramovich, người đã phải bán Chelsea hồi năm 2022, do các lệnh trừng phạt của chính phủ Anh nhắm thẳng vào ông, có liên quan đến mối quan hệ của ông này và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với tình hình Ukraine.

Từ đó, BlueCo - Công ty đầu tư do Todd Boehly và Behdad Eghbali đứng đầu - nhảy vào mua Chelsea với giá 4,25 tỷ bảng Anh (5,7 tỷ đô la Mỹ). Trong 3 năm tiếp theo, giới chủ người Mỹ đã chi thêm 1,5 tỷ bảng Anh cho cầu thủ - gần gấp đôi so với đội bóng chi tiêu nhiều thứ 2 là Manchester United - và vẫn chưa thể cán đích ở vị trí cao hơn thứ 4 tại Premier League.

“Chelsea. Chelsea của Abramovich, Chelsea của tôi, và Chelsea mà chúng tôi đã xây dựng, tồn tại trong nhiều năm là một CLB chiến thắng!”, Mourinho trầm ngâm khi trò chuyện với giới truyền thông cuối tuần này, trước thềm cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ với lại đội bóng cũ...

“Họ đã giành được mọi danh hiệu với tôi, rồi với Carlo Ancelotti, với Antonio Conte - và với cả Thomas Tuchel. Chelsea là một cỗ máy chiến thắng. Mùa nào Chelsea cũng giành được chiến thắng!”, Mourinho say sưa kể lể, như thể ông vẫn là một phần tất yếu của The Blues vậy.

“Sau đó, có một sự thay đổi lớn với những khoản đầu tư điên rồ để rồi một khoảng thời gian vài năm mà họ dường như đã mất phương hướng - với quá nhiều cầu thủ, quá nhiều tiền, sự tích tụ cầu thủ và là một đội bóng không có triết lý rõ ràng. Trong vài năm vừa qua, mọi chuyện thật khó khăn. Với một người yêu mến CLB, điều đó thật sự khó khăn”, Mourinho nói.

Mùa giải đầu tiên trong Kỷ nguyên của BlueCo, Chelsea xếp hạng 12 ở Premier League. Sau đó, họ xếp thứ 6 dưới thời của Mauricio Pochettino. Đến thời của Maresca, đội bóng thành London đã giành suất để quay trở lại với Champions League. Đây là kết quả đáng ghi nhận!

Chưa hết, Chelsea của “thầy Én trọc” còn giành ngôi vô địch UEFA Conference League mùa trước, và đã đăng quang ở FIFA Club World Cup hồi mùa Hè năm nay. Dù rằng là vẫn có rất nhiều người nghi ngờ 2 danh hiệu này, nhưng HLV Mourinho - ở trong vai trò đồng nghiệp, thì không.

“Maresca đã đến và từng bước, những mảnh ghép đã được hoàn thiện. Ngay cả Conference League cũng là một giải đấu tuyệt vời - để một đội bóng như vậy giành chiến thắng. Nó mang lại cho bạn chiếc cúp đầu tiên, triết lý và văn hóa chiến thắng của CLB này”, Mourinho cho biết.

“Nếu bạn không thể vô địch Premier League, bạn sẽ giành được một thứ gì đó, vì vậy họ đã vô địch Conference League. Sau đó, họ đến Hoa Kỳ và trở về với chiếc huy hiệu lớn treo trên ngực áo, vì vậy giờ đây họ có một đội bóng rất, rất tốt”, Mourinho tán dương Chelsea.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho đã đến với Benfica trong giai đoạn 2000. Đó là bước đi đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng các đội bóng. Chỉ sau 9 trận đấu, Người Đặc Biệt đã rời khỏi nhiệm sở sau 9 trận vì bất đồng với Tân Chủ tịch Manuel Vilarinho.

Để rồi, Mourinho chuyển đến Uniao de Leiria sau đó là FC Porto, nơi ông làm nên tên tuổi với ngôi vô địch Champions League hồi năm 2024. Sau đó, chuyến hành trình tuyệt vời đưa ông đến với Chelsea, với Inter Milan, Real Madrid, quay lại với Chelsea, rồi lại đến Manchester United, Tottenham Hotspur, cả AS Roma, Fenerbahce và quay trở lại Benfica sau 25 năm...

Sau này, ông Manuel Vilarinho hối hận về quyết định với Jose Mourinho: “Hãy đưa tôi trở lại, tôi sẽ làm điều ngược lại: Tôi sẽ gia hạn hợp đồng với ông ấy. Chỉ sau này tôi mới nhận ra tính cách và lòng tự trọng của một người không thể đặt lên trên lợi ích của tổ chức mà chúng ta phục vụ”.

Đ.Hg.