Jose Mourinho: "Nếu bị loại ở Estadio da Luz, tôi sẽ chúc mừng Benfica, nhưng..."

Không thể đánh bại Benfica ngay trên sân nhà Sukru Saracoglu, Fenerbahce SK của HLV Jose Mourinho lại một lần nữa rơi vào thế khó tại vòng đấu loại Champions League. Tuy vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tuyên bố, vòng đấu chưa kết thúc...

HLV Mourinho trong trận lượt đi vòng play-off

Dù chơi hơn 1 người kể từ phút thứ 71 trở đi, khi Florentino của Benfica phải nhận thẻ vàng thứ 2, tương đương với 1 thẻ đỏ, và bị đuổi khỏi sân, thì các cầu thủ chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể tận dụng được lợi thế nhân sự và sân bãi, chấp nhận hòa 0-0.

Fenerbahce của HLV Mourinho buộc phải rời khỏi trận lượt đi vòng đấu play-off (vòng loại cuối cùng) của UEFA Champions League với bất lợi rất là to lớn: Trận lượt về, họ sẽ đến làm khách tại Lisbon với áp lực “buộc phải giành lấy chiến thắng”.

HLV Mourinho vẫn tự tin cho biết: “Không có gì thay đổi với ứng viên nặng ký hơn của vòng đấu. Benfica là đội bóng lớn, và họ đã thể hiện điều đó qua kinh nghiệm của mình. Họ vẫn cho thấy cách duy trì thế trận trong thời khắc quan trọng nhất!”.

“Tất nhiên, thi đấu trên sân khách là điều khác biệt. Như tôi đã nói hôm qua, nếu chúng tôi bị loại tại Estadio da Luz, tôi sẽ chúc mừng họ, nhưng tôi không thể nói rằng vòng đấu đã kết thúc. Không có đội nào chiếm ưu thế, tất cả đều cân bằng”.

“Chúng tôi đã không thể ghi bàn, vì không có quá nhiều giải pháp. Chúng tôi không có nhiều giải pháp để giải quyết trận đấu. Đó là những gì đã xảy ra. Sẽ rất quan trọng nếu như chúng tôi có các cầu thủ mới ngày hôm nay. Chúng tôi không có cầu thủ nào nhanh nhẹn”.

“Tôi không nghĩ đây là một trận đấu hay. Không phải là một trận đấu đỉnh cao, nhưng là một trận đấu được xây dựng tốt. Chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng rất muốn cầm hòa và trận đấu kết thúc kết thúc như vậy. Chúng tôi muốn thắng, nhưng điều đó không xảy ra”.

Theo nhà cầm quân 62 tuổi dày dạn kinh nghiệm nhưng đã lâu không lọt đến vòng đấu bảng của Champions League, thì Benfica đã quá tập trung vào phòng ngự, ông đánh giá về tình hình này và vẫn nói rằng, quan điểm của ông không phải là chỉ trích...

“Tôi muốn nói rõ: “Đây không phải là lời chỉ trích”. Tất nhiên, việc một đội bóng như Benfica bắt đầu trận đấu và chơi như thế này cho thấy họ tôn trọng chúng tôi. Tôi hài lòng với điều đó; vì họ là một đội bóng có tiềm năng và chất lượng hơn”.

“Họ đã thấy cách chúng tôi chơi với Feyenoord. Khi chơi với 5 hậu vệ, họ đã có mục tiêu mong muốn một cách chiến thuật. Họ đã có được kết quả như mong muốn. Tôi nghĩ đó là một kết quả tốt cho họ. Không còn gì để chỉ trích. Tôi đã chơi với 10 người phòng ngự tại Barcelona”.

“Còn hiện tại, tôi đang nghĩ đến đến trận đấu vào thứ Bảy này, không phải với Benfica, chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi”, Mourinho nói khi mà mối quan tâm tạm hướng về Istanbul nơi đội bóng của ông có trận đấu vòng 3 của giải quốc nội chống lại Kocaelispor.

Trước mắt, Fenerbahce sẽ tạm quên đi Benfica - để tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở giải Super Lig mùa này. Họ vừa bị Goztepe cầm chân, cũng với tỷ số 0-0 ở vòng 2 hồi tuần trước (vòng 1 vốn bị tạm hoãn vì Fenerbahce phải thi đấu ở giải đấu châu Âu).

“Tại Lisbon, sẽ chẳng cần tỷ số 4-0 hay 5-0 gì cả. Ai giành chiến thắng sẽ giành vé. Khả năng hiện vẫn là bỏ ngỏ. Năm ngoái, ở vòng 16 đội của Europa League, chúng tôi gần như vượt qua đối thủ trước khi bị loại. Tôi không muốn so sánh, nhưng chúng tôi còn cơ hội”.

Đ.Hg.