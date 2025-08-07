Jose Mourinho tự tin dù Fenerbahce thua trận mở màn Champions League

Fenerbahce SK của HLV lão luyện Jose Mourinho đã có trận mở màn mùa giải mới không hề được như ý. Họ để thua Feyenoord (của Eredivisie) 1-2 tại Rotterdam trong trận lượt đi của vòng loại thứ 3 thuộc khuôn khổ UEFA Champions League 2025-2026.

Mourinho trong trận thua Feyenoord 1-2

Quinten Timber mở tỷ số cho đội bóng chủ nhà ở phút thứ 19. Mãi cho đến tận phút thứ 86, Sofyan Amrabat mới gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, Mourinho và các học trò vốn không vui mừng được bao lâu - vì đến phút thứ 90+1, Hadj Moussa ấn định chiến thắng 1-2 cho đại biểu của bóng đá Hà Lan.

Đứng trước nguy cơ sớm bị loại, nhưng HLV khét tiếng người Bồ Đào nha vẫn tỏ ra tự tin khi hướng về trận đấu lượt về. Ông đánh giá rất tích cực về đội nhà trong trận thua mở màn tại Rotterdam: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ ngày hôm nay. Ngoại trừ một vài sai lầm, tôi hài lòng với toàn đội”.

“Đặc biệt là ở trong hiệp thi đấu thứ 2, SVĐ tráng lệ này đã hoàn toàn im bặt. Đội bóng khá mạnh mà chúng tôi phải đối mặt đã gặp một số khó khăn. Nhìn chung thì, chúng tôi đã làm chủ trận đấu ngày hôm nay”, HLV Mourinho đưa ra bình luận gây khó hiểu cho giới mộ điệu bóng đá quốc tế.

“Chúng tôi cảm thấy thiếu vắng những cầu thủ có thể tạo nên tốc độ cho trận đấu. Chúng tôi vẫn sẽ chơi trận lượt về với những cầu thủ như vậy. Điểm cộng duy nhất sẽ là Talisca. Cậu ấy có thể gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ và giúp ích cho chúng tôi”, HLV Mourinho đánh giá thêm về các học trò của ông.

Nói về trọng tài, trong một lần hiếm hoi thì, Người đặc biệt đã thể hiện quan điểm khen ngợi rất là tích cực: “Tôi vốn nổi tiếng là người hay chỉ trích trọng tài sau khi thua trận. Nhưng vị trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay thật tuyệt vời. Ông ấy đã điều hành trận đấu này ở đẳng cấp của thế giới!”.

Dù nói rằng là, SVĐ De Kuip đã phải “im bặt” trong hiệp đấu thứ 2, Mourinho vẫn thừa nhận bầu không khí của khán giả tại Rotterdam là rất tuyệt vời: “Tôi rất hy vọng rằng, ở trong trận đấu thứ 2, trận đấu lượt về tại sân nhà, CĐV của chúng tôi cũng sẽ tạo ra bầu không khí giống những gì đối thủ tạo ra ở đây”.

Dù thua trước 1-2 và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi UEFA Champions League từ rất sớm (ở mùa giải năm ngoái, Fenerbahce cũng bị loại ở vòng đấu loại thứ 3, khi chuyển sang thi đấu tại UEFA Europa League, họ cũng chỉ lọt đến vòng 16 đội), HLV Mourinho vẫn tự tin bất chấp cả áp lực đang bủa vây xung quanh.

“Tôi sẽ đánh bại Feyenoord trong trận đấu lượt về. Tôi có niềm tin rằng, chúng tôi vẫn có thể làm được điều đó. Tôi cũng đã luôn nhìn thấy hình ảnh các anh sẽ thất bại ở trong trận đấu diễn ra tại Istanbul. Chào mừng đến với Kadikoy (là một quận ở thành phố Istanbul, SVĐ Sukru Saracoglu nằm ở đó), địa ngục đã chờ sẵn”.

Đ.Hg.