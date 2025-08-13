Jose Mourinho và thói quen “không thắng ở Rotterdam” nhưng giành lợi thế lượt về

HLV “tài cao gan lớn” khét tiếng người Bồ Đào Nha - Jose Mourinho vừa chứng minh sự tự tin của ông vẫn là thứ đáng để ngạo nghễ khi Fenerbahce SK ngược dòng ấn tượng ở trong trận lượt về vòng loại thứ 3 của Champions League, hạ gục Feyenoord với tỷ số 5-2.

Mourinho trong trận lượt về

Nhà cầm quân 62 tuổi đã chia sẻ sau khi chứng kiến các học trò giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-4: “Tôi có thể nói điều này về Feyenoord: đó hoàn toàn là một sự trùng hợp. Tôi chưa bao giờ thắng một trận nào tại Rotterdam. Trận duy nhất tôi thắng ở Rotterdam là trận Chung kết Cúp C2 hồi năm 1997 - khi Barcelona đánh bại Paris Saint Germain”.

“Nhưng tôi chưa bao giờ giành chiến thắng ở thành phố đó khi chuyển sang nghiệp HLV. Tôi đã không thể chiến thắng khi cầm quân Manchester United, AS Roma hay mới đây nhất là với Fenerbahce ở Rotterdam”, HLV Mourinho tiết lộ về thói quen “không thắng” của ông - khi phải đến làm khách trên sân của thành phố Rotterdam (Hà Lan).

“Tuy vậy, trong các trận lượt về của vòng đấu đó, tôi đều giành chiến thắng lợi thế và đoạt suất đi tiếp.Thậm chí, tôi cũng đã đánh bại họ trong trận chung kết của Conference League. Nhưng tôi nghĩ chuỗi trận của tôi trước họ đơn thuần chỉ là sự trùng hợp mà thôi”, vị HLV từng kinh qua nhiều CLB nổi tiếng trước khi đến Fenerbahce trả lời thú vị.

Sau khi nói về thói quen cầm quân ở Rotterdam của mình, Mourinho dành lời khen ngợi đại biểu của Eredivisie: “Mỗi lần tôi đối đầu với họ, tôi đều thấy điều này: họ luôn có một đội hình tốt và một HLV giỏi. Họ luôn là một đội bóng rất có tổ chức về mặt chiến thuật, họ có một triết lý. Họ có những cầu thủ trẻ và họ luôn biết mình đang làm gì trên sân”.

“Họ cũng rất giỏi trong việc tuyển chọn cầu thủ. Họ mang về những cầu thủ mà vốn không ai biết đến trước đó, và rồi các bạn sẽ thấy, họ là những cầu thủ đẳng cấp rất cao. Ví dụ, 3 cầu thủ người Nhật Bản mới hiện diện ở trên sân. Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp cao”, HLV Mourinho nói, dù trong đội hình của Feyenoord chỉ có 2 cầu Nhật và 1 của Hàn Quốc.

“Về việc so sánh giữa đấu trường Champions League và đấu trường Europa League, tôi nghĩ lời tôi nói cần được hiểu chính xác. Khi tôi nói họ không phải là một đội Champions League, thì tôi không có ý nói họ không phải là một đội Champions League; ý tôi chỉ là, họ không phải là một đội Champions League ngay ở vào thời điểm của hiện tại mà thôi”.

“Tôi không nghĩ ai đó sẽ trách tôi vì điều đó, vì tôi tin rằng mục tiêu đó sẽ là bất khả thi nếu chúng tôi lọt vào Champions League. Nhưng Europa League là một giải đấu mà chúng tôi có thể giành chiến thắng. Năm ngoái, chúng tôi đã bị loại trên chấm luân lưu, và chúng tôi đã không còn xa vòng tứ kết bao nhiêu nữa”, Mourinho tiếp tục giải thích ý của ông.

“Đó là cách giải thích của tôi. Vâng, chúng tôi có thể chơi ở đấu trường của Champions League, và chúng tôi có thể đánh bại nhiều đội bóng tại sân chơi này. Nhưng ngay bây giờ, chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội lớn ở vòng tiếp theo, và trận lượt về sẽ diễn ra ở Lisbon”, HLV Mourinho cho biết khi hướng đến lượt đấu với Benfica ở vòng play-off.

“Đội bóng này đã chi rất nhiều tiền để tăng cường đội hình ở trong mùa giải năm nay. Chúng tôi hiện đang có một nhiệm vụ lớn lao khác ngay phía trước, nhưng trước hết thì, hãy tận hưởng trận đấu sân nhà đầu tiên của chúng tôi. Sau đó, tất cả chúng ta sẽ xem xem điều gì rồi sẽ xảy ra!”, thuyền trưởng của Fenerbah chia sẻ khi đội bóng của ông vẫn giữa giành vé vòng bảng.

Đ.Hg.