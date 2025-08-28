Jose Mourinho thừa nhận đội bóng mạnh hơn đã thắng sau thất bại liên tiếp ở Champions League

Trận thua tâm phục khẩu phục 0-1 trước Benfica ở lượt về vòng play-off là lần thứ 2 liên tiếp Fenerbahce SK của HLV Jose Mourinho không giành được tấm vé vòng đấu bảng của đấu trường Champions League “đầy màu mỡ”. Nhưng nhà cầm quân người Bồ phải thừa nhận Benfica mạnh hơn.

Mourinho trong trận thua lượt về

Trước hết, tôi nghĩ đội mạnh hơn đã giành chiến thắng. Họ đã thi đấu tốt hơn nhiều trong hiệp 1. Còn chúng tôi rất không tốt, để thua quá nhiều trong các pha tranh chấp, không thể theo kịp nhịp độ thi đấu của họ. Họ chính là đội đã chơi hay hơn!”.

“Sang hiệp 2, chúng tôi là đội chơi tốt hơn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chúng tôi đã tạo ra 2 cơ hội rõ rệt vào cuối trận. Các cú đánh đầu của Talisca và En-Nesyri là những cơ hội rõ ràng. Dù sao thì, họ vẫn kiểm soát trận đấu sau khi chúng tôi chỉ còn 10 người”.

“Thẳng thắn mà nói thì, họ xứng đáng với chiến thắng này dựa trên màn trình diễn ngay chỉ ở trong hiệp 1 mà thôi. Chúng tôi thể hiện một tinh thần đáng khen và đã phản ứng tích cực trong hiệp 2. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến tất cả khả năng của mình”.

“Chúng tôi đã chơi tấn công hơn, quyết liệt hơn, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ, còn họ thì cố gắng câu giờ để kết thúc trận đấu. Vì họ đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Hôm nay, chúng tôi đã thua một đội bóng thực sự tốt và mạnh”, Mourinho chỉ trích nhưng vẫn thừa nhận.

Đánh giá về cầu thủ người Thổ - Kerem Akturkoglu (người ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Benfica thắng, và cũng là người Fenerbahce rất muốn mua lâu nay), Mourinho chia sẻ: “Cậu ấy là cầu thủ của Benfica. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và đã ghi một bàn thắng đẹp.

“Cậu ấy giúp cho đội bóng của mình. Benfica đã đi tiếp nhờ bàn thắng này. Chúng tôi đã thấy rằng Benfica có tiềm năng và thể lực rất cao. Những cầu thủ như Rios và Barrenechea có thể lực ở đẳng cấp cao hơn so với những cầu thủ như Fred”, Mourinho nhận xét.

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, Mourinho nắm Fenerbahce - nhưng không thể giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành vé tham dự vòng đấu bảng của Champions League. Mùa trước, họ bị loại bởi Lille của Ligue 1 ở vòng loại thứ 3; lần này, họ thua ở vòng loại cuối cùng.

Nhưng cuộc phiêu lưu của Mourinho và các học trò ở đấu trường châu Âu vẫn chưa dừng lại - họ sẽ lại tham dự Europa League mùa thứ 2 liên tiếp. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: “Điều quan trọng là chúng tôi phải sẵn sàng cho Europa League.

“Chúng tôi đã có một hành trình tốt ở Europa League năm ngoái. Chúng tôi bị loại trên chấm luân lưu tại Glasgow, suýt nữa đã vào đến tứ kết. Ở đó cũng có những đội bóng mạnh, và chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình đó. Porto cũng là một trong những đội mạnh ở Europa League”.

