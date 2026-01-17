FIFA khen ngợi HLV Kim Sang-sik

Đó là nhận xét ngắn của trang FIFA World Cup về nhà cầm quân của HLV đội tuyển U23 Việt Nam, cái tên gắn liền cùng những thành công của bóng Việt Nam trong thời gian qua. Còn cựu HLV Park Hang-seo cũng có đánh giá là “ngôi sao đang lên” khi nói về HLV đồng hương Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik tiếp bước hoàn hảo từ thành công mà HLV Park Hang-seo tạo nên cùng bóng đá Việt Nam.

Khi mà một loạt HLV người Hàn Quốc gặp khó khăn tại các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á, nhiều người đã rời ghế HLV trưởng thì ở Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thăng hoa với những thành công nối tiếp. Song song với việc đưa đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, ông Kim đã và đang cùng U23 Việt Nam giành những chiến thắng liên tiếp.

Trong chuỗi 15 trận toàn thắng cho đến nay dưới triều đại của HLV Kim Sang-Sik, U23 Việt Nam đã đăng quang ở đấu trường U23 Đông Nam Á và gần đây là SEA Games 33. Nhà cầm quân người Hàn Quốc này tiếp tục cùng các học trò gây sốt tại VCK U23 châu Á 2026 khi tiến vào vòng Bán kết sau 4 trận đấu đầy ấn tượng.

Ngay sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE, trang Facebook tích xanh FIFA World Cup đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Phép thuật Winx, Kim Sang Sik”. FIFA đã hoàn toàn bị chinh phục bởi khả năng đọc trận đấu, xoay chuyển tình thế nhanh và hiệu quả của ông Kim. Nhất là các học trò của ông giữ vững thế trận chắc chắc dựa vào nền tảng thể lực cuồn cuộn trước các đối thủ vùng Tây Á vốn rất mạnh về sức vóc, thể lực.

HLV Kim Sang-sik cũng đã làm người hâm mộ bóng Việt Nam an tâm hơn cũng như dần quên được “cái bóng” quá lớn mà cựu HLV Park Hang-seo đã tạo nên trong 5 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Thực sự, những gì mà ông Park để lại sau khi rời ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tạo áp lực không nhỏ lên những người tiếp nối. “Phù thủy” Troussier đã không trụ được lâu cũng chính từ áp lực thành tích quá lớn mà ông Park Hang-seo để lại. Sau đó, ông Kim Sang-sik đã đến và đang đạt được những thành công trên các mặt trận.

HLV Kim Sang-sik đang xây dựng một U23 Việt Nam đầy tự tin, lối chơi gắn kết và nguồn thể lực dồi sao. Ảnh: TED TRẦN

Trong một lần trải lòng cùng truyền thông về HLV tiền nhiệm, ông Kim bày tỏ: “Tôi thật sự cảm thấy rất thuận lợi nhờ có HLV Park. Ông ấy luôn kể cho tôi nghe những điều rất cụ thể về cầu thủ, thậm chí cả bầu không khí ở sân khách hay tình hình tập luyện. Đó là những điều mà lẽ ra tôi phải tự trải nghiệm mới biết, nhưng nhờ ông Park, tôi đã nắm rõ từ trước. Chính điều này giúp tôi tránh được nhiều sai sót và nhanh chóng hòa nhập với bóng đá Việt Nam”.

Còn với ông Park, đã có đánh giá ngắn gọn, thật khiêm nhường nhưng đầy ý nghĩa dành cho HLV Kim Sang-sik: “Giờ tôi chỉ là ngôi sao đang tàn, còn Kim Sang-sik mới là ngôi sao đang lên, chắc chắn sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn trong tương lai”.

QUỐC CƯỜNG