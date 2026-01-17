Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam toàn thắng suốt nửa năm qua

Trận thắng U23 UAE vào đêm 16-1 không chỉ giúp U23 Việt Nam lấy vé vào Bán kết mà còn nối dài mạch trận toàn thắng kể từ tháng 7-2025 lên con số 15 trận trước những đối thủ đa dạng ở lối chơi. HLV Kim Sang-sik tự tin tuyên bố U23 Việt Nam đang vươn tầm châu Á.

U23 Việt Nam đến gần với kỳ tích vào chung kết mà các đàn anh từng giành được tại Thường Châu năm 2018. Ảnh: TED TRẦN.
U23 Việt Nam đến gần với kỳ tích vào chung kết mà các đàn anh từng giành được tại Thường Châu năm 2018. Ảnh: TED TRẦN.

Khởi đầu từ thành công tại giải U23 Đông Nam Á 2025, giải đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã toàn thắng cả 4 trận trước Lào, Campuchia (vòng bảng), Philippines (bán kết) và chủ nhà Indonesia ở chung kết. Tiếp theo là 3 trận thắng Bangladesh, Singapore, Yemen ở vòng loại U23 châu Á 2026 trước khi lập thành tích bất bại tại SEA Games 33.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ghi tên vào Bán kết với chuỗi trận thăng hoa từ vòng đấu bảng. Nếu giành Cúp vô địch U23 châu Á 2026, đội sẽ đào sâu kỷ lục.

Với HLV Kim Sang-sik, nhà cầm quân này đã vượt qua 1 thành tích mà HLV Park Hang-seo đang nắm giữ. Tại giải VCK U23 năm 2028, đội Việt Nam dưới triều đại của HLV Park-Hang-seo đã giữ mạch 3 trận thắng liên tiếp, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện tại đã có 4 trận. Ông Kim đang hướng đến mục tiêu khác là cân bằng và vượt thành tích vào bán kết giải đấu này mà ông Park đã từng làm được.

HLV Kim Sang-sik khẳng định lứa U23 hiện nay đã đạt tầm châu Á. Ảnh: AFC

Phát biểu sau trận thắng U23 UAE, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Chiến thắng này một lần nữa khẳng định Việt Nam có thể vươn tầm và cạnh tranh tại châu Á. Hành trình mà chúng tôi vào bán kết nhờ sự hy sinh, mồ hôi công sức của cầu thủ. Đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để vượt qua các thử thách kế tiếp".

Với thực lực và phong độ như hiện nay, việc các cầu thủ U23 Việt Nam vượt qua vòng bán kết (gặp U23 Uzbekistan hoặc Trung Quốc) là hoàn toàn có thể.

