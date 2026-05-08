Đội CAHN trước ngưỡng cửa lịch sử

Khi ngôi vương của CLB Công an Hà Nội (CAHN) gần như chỉ còn là vấn đề thủ tục, người ta bắt đầu nhìn xa hơn — đến những cột mốc mà đội bóng của HLV Alexandre Polking có thể chinh phục để từ đó trở thành tập thể hùng mạnh nhất trong lịch sử V-League xét trên một mùa giải cụ thể. Nhưng những con số thống kê hiện tại còn cho thấy nhiều hơn thế.

CAHN không đơn thuần dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau 21 vòng đấu, họ đã giành tới 54 điểm, thắng 17 trận, hòa 3 và chỉ thua đúng 1 trận, trong khi khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel là 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Về chỉ số tổng hợp, CAHN ghi 50 bàn và chỉ để thủng lưới 17 lần, đạt hiệu số +33 — những thông số phản ánh đẳng cấp của một nhà vô địch thực thụ.

Để đánh giá đúng tầm vóc của thành tích này, hãy nhìn lại cột mốc được xem là đỉnh cao thống trị trong lịch sử V-League: năm 2018, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm cùng các ngôi sao trở về từ U23 châu Á 2018 đã lập hàng loạt kỷ lục về điểm số (64), số trận thắng (20), hiệu số (+42) cùng khoảng cách khổng lồ với các đội xếp sau. Lần đăng quang thứ 4 của Hà Nội FC từng được xem như “vô tiền khoáng hậu”, đưa ra một tiêu chuẩn mà không ai nghĩ sẽ bị chạm đến.

Nhưng CAHN hiện có 54 điểm với 5 vòng đấu còn lại. Nếu toàn thắng, họ sẽ chạm mốc 69 điểm — con số đủ tạo ra "siêu kỷ lục" mới. Ngay cả trong trường hợp ít nhất thắng 3, hòa 2, CAHN vẫn đạt 65 điểm, vượt qua kỷ lục 64 điểm mà Hà Nội FC thiết lập năm 2018. Trước mắt, ở vòng 22, nếu thắng nhà ĐKVĐ Thép xanh Nam Định trên sân nhà, CAHN đã cân bằng kỷ lục 18 trận thắng (cho mùa giải có 14 CLB – 26 vòng đấu).

Song điều đáng nói hơn không chỉ nằm ở con số, mà ở chất lượng các đối thủ mà CAHN đang bỏ lại phía sau. Thể Công Viettel và Hà Nội FC hiện đều có 12 trận thắng, nếu là ở các mùa giải bình thường, đây là thông số có thể giúp họ vô địch khi vẫn còn 5 trận trước mắt. Theo thống kê, một đội muốn vô địch V-League phải có từ 14 trận thắng trở lên, rõ ràng là Thể Công Viettel và Hà Nội FC đủ sức vượt qua cột mốc này. Nói cách khác, đây rõ ràng là mùa giải cạnh tranh nhất V-League trong nhiều năm trở lại đây. Chính vì vậy, khoảng cách 11 điểm mà CAHN tạo ra càng nói lên sức mạnh thực sự của họ.

7 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Polking thắng 6 và hòa 1 — một chuỗi phong độ gần như hoàn hảo, biến mọi nỗ lực bám đuổi thành câu chuyện "đuổi theo bóng lưng". Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của giai đoạn nước rút là sự bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo trẻ này đã ghi 8 bàn chỉ trong 5 trận liên tiếp, đang là chân sút nguy hiểm nhất giải với hiệu suất 1,6 bàn mỗi trận. Không những thế, Đình Bắc còn được vinh danh là cầu thủ hay nhất tháng 4 của V-League 2025/26 — một sự công nhận xứng đáng cho những cống hiến của anh trong hành trình CAHN tiến về đích.

Triển vọng phía trước cũng hết sức thuận lợi. Lịch thi đấu ủng hộ thầy trò HLV Polking khi họ có tới 4/5 trận được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy. Các đối thủ còn lại gồm Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM đều được đánh giá thấp hơn về thực lực và phong độ. Ngay ở vòng 22, nếu CAHN đánh bại Nam Định đồng thời Thể Công Viettel sảy chân trước Hà Tĩnh, chức vô địch V-League 2025/2026 sẽ chính thức thuộc về HLV Polking và các học trò sớm 4 vòng đấu.

Tất nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ. Trong số các trận CAHN không lấy được trọn 3 điểm mùa này, một số trận xảy ra ở lượt về — cho thấy đội bóng ngành công an không phải là bất khả xâm phạm. Nhưng với chiều sâu đội hình, bản lĩnh thi đấu và phong độ hiện tại, CAHN đang đứng trước cơ hội không chỉ vô địch, mà còn có thể viết lại lịch sử V-League theo cách chưa từng có.

HỒ VIỆT