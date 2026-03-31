Kosovo tí hon trước rào cản khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ ở ngưỡng cửa World Cup

Đội tuyển Kosovo tí hon đang đứng trước cơ hội giành được một suất tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup lần đầu tiên - một bước ngoặt thể thao rất là ý nghĩa đối với quốc gia trẻ trung nhất tại châu Âu.

Niềm vui của Kosovo khi đánh bại Slovakia

Kosovo, quốc gia giành độc lập khỏi Serbia hồi năm 2008 và chỉ được phép gia nhập bóng đá thế giới vào năm 2016, sẽ tiếp đón đội Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu Vòng play-off cuối cùng của Khu vực UEFA vào rạng sáng 1-4 tới đây.

Trước đó, các học trò của ông HLV người Đức - Franco Foda giành chiến thắng nghẹt thở có tỷ số sát sao là 4-3 trước tuyển Slovakia ở trong trận play-off đầu tiên của Nhánh C. Các bàn thắng của “Dardanet” được ghi do công của Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija và cả Kresnik Hajrizi.

Ở trong trận đấu sắp sửa diễn ra tại quê nhà Pristina (thủ đô và là thành phố lớn nhất Kosovo) - SVĐ Fadil Vokrri, nếu tuyển Kosovo tí hon giành được chiến thắng, họ sẽ chính thức giành vé đến Bắc Mỹ vào mùa Hè này...

“Sự xuất hiện của Kosovo tại Mỹ sẽ là một sự kiện lịch sử - thực sự mang tính bước ngoặt”, Eroll Salihu, là Cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Kosovo, cho biết, “Và đây sẽ là sự hiện thực hóa một giấc mơ, dành cho các thế hệ đã từng chơi bóng trên những cánh đồng và đồng cỏ lầy lội để bảo vệ danh dự và tinh thần của môn thể thao này”.

Kosovo, với dân số vỏn vẹn chỉ có 1,6 triệu người, đã để thua tan nát 9 trong số 10 trận đấu tại chiến dịch vòng loại đầu tiên cho đấu trường Giải bóng đá vô địch thế giới, đó là kỳ giải FIFA World Cup của hồi năm 2018.

Nhưng những kết quả tích cực đã xuất hiện - khi Liên đoàn bắt đầu tuyển mộ cầu thủ đến từ Cộng đồng người Kosovo nước ngoài. Và ở trong chiến dịch gần đây nhất, đội tuyển đã đánh bại Thụy Điển và Slovenia để giành suất vào vòng play-off của UEFA.

Mỗi trận đấu ở Kosovo đều được xem là một thành tựu đối với một quốc gia bị tàn phá bởi xung đột - cuộc chiến giành độc lập của Kosovo, vốn được đảm bảo bằng chiến dịch không kích của NATO năm 1999, đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.

“Người dân ở đây đã phải chịu đựng rất nhiều, mỗi người trong chúng tôi đều đã mất đi nhiều người thân trong gia đình”, Samir Ujkani, Đội trưởng đầu tiên kiêm thủ môn của Kosovo, là người đã chuyển đến Bỉ khi còn nhỏ, cho biết, “Nhiệm vụ của chúng tôi là trở lại đây và đại diện cho đất nước mình”.

Trong khi đó, sự phấn khích hiện đang dâng cao tại Kosovo, nơi SVĐ quốc gia chỉ có sức chứa 12.500 người - bằng khoảng 1/5 sức chứa của nhiều địa điểm sẽ đăng cai World Cup tại Bắc Mỹ (Canada, Mỹ và Mexico) sắp tới!

Vé cho trận đấu hôm thứ Ba (theo giờ địa phương) đã được bán hết, chỉ trong vài phút và hiện lại xuất hiện ở trên thị trường chợ đen với giá cao gấp 20 lần. Các thị trấn sẽ dựng màn hình lớn ở các quảng trường chính để những người không thể đến xem trực tiếp có thể theo dõi trận đấu cùng nhau

Nếu điều đó vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với các cầu thủ, thì chính phủ Kosovo đã hứa sẽ thưởng 1 triệu euro cho đội tuyển nếu mà họ giành được chiến thắng. Trước tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được xem là khổng lồ, liệu có câu chuyện “David vs Goliath dành cho Kosovo?”.

