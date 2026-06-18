Colombia đánh bại tân binh Uzbekistan

Trận đấu đầu tiên ở trong lịch sử FIFA World Cup của Uzbekistan đã kết thúc bằng thất bại khi họ để thua một Colombia dày dạn kinh nghiệm với tỷ số 1-3. Với kết quả này thì, đại biểu Trung Á tạm thời xếp cuối bảng K với 0 điểm...

Luis Diaz của Colombia

Sau một khởi đầu chậm chạp và thận trọng, trận đấu cuối cùng tăng tốc ở phút thứ 17 khi cú sút từ khoảng cách 20 mét của Jhon Arias chạm mép lưới, làm tăng thêm sự phấn khích cho lượng lớn cổ động viên Colombia trên khán đài SVĐ Estadio Azteca.

Với việc đội trưởng Eldor Shomurodov (Uzbekistan) bị cô lập trên hàng công, Los Cafeteros dần thể hiện ý đồ tấn công mạnh mẽ hơn khi hiệp 1 trôi qua, dù họ không thể vươn lên dẫn trước khi Luis Diaz lẻn vào cánh trái và tung cú sút trúng cột dọc xa sau phút 30.

Sự kháng cự của Uzbekistan cuối cùng cũng bị phá vỡ khi hiệp 1 sắp kết thúc. Đường chuyền bổng tuyệt vời vào vòng cấm từ Díaz được Daniel Munoz đón bằng cú sút xuất sắc, bóng bay thẳng vào lưới Utkir Yusupov, giúp đội bóng Nam Mỹ vươn lên dẫn trước.

Mặc dù hiệp 1 không phải là thế trận kinh điển, Colombia xứng đáng với lợi thế dẫn trước khi hiệp 2 bắt đầu, trong khi đội bóng của HLV người Ý - Fabio Cannavaro chắc chắn rất thất vọng khi chỉ có một cú sút trúng đích mà thôi.

Tương tự như đầu hiệp 1, cả 2 đội đều gặp khó khăn trong việc tìm lại nhịp điệu thi đấu ở những phút đầu tiên sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, Uzbekistan đã gây sốc cho đối thủ ở phút thứ 60 khi ghi bàn gỡ hòa một cách bất ngờ, khiến khán giả nhà nhảy múa...

Một cú vô lê quá đỗi tuyệt vời của Shomurodov đã làm thủ môn Camilo Vargas lóng ngóng để bóng bật ra, đập vào cột dọc và đến đúng vị trí của Abbosbek Fayzullaev để anh đánh đầu cận thành - ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử quốc gia của mình tại World Cup.

Niềm vui của Uzbekistan không kéo dài, vì bàn thắng của họ đã tiếp thêm sức sống cho Los Cafeteros và đội bóng của Nestor Lorenzo nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Gustavo Puerta tung đường chuyền thông minh cho Diaz và tiền đạo của Bayern Munich dứt điểm từ trong vòng cấm, bóng đi sát vạch vôi trong khi Yusupov lẽ ra phải cản phá được.

Mặc dù Uzbekistan thi đấu tốt hơn nhiều trong hiệp 2, họ vẫn không thể tìm được thứ chất lượng cần thiết để gỡ hòa lần thứ hai và Colombia đã giành trọn 3 điểm nhờ pha đánh đầu tuyệt vời của Jaminton Campaz ở những phút bù giờ cuối cùng.

Không giành được vé dự World Cup 2022, Colombia sẽ rất là hài lòng với khởi đầu tại giải đấu này, và Los Cafeteros sẽ hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng khi đối đầu với lại CHDC Congo vào tuần tới. Trong khi đó, Uzbekistan lại là đội yếu hơn trong trận tiếp theo ở vòng bảng đấu với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

BXH của bảng K

Đ.Hg.