Lionel Messi vượt qua nỗi thất vọng từ quả phạt đền bị thủ môn cản phá vào đầu trận đấu vòng 16 gặp Ai Cập để ghi bàn gỡ hòa sau khi đã kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, từ đó giúp Argentina bình tĩnh để hoàn thành màn lội ngược dòng lịch sử tại World Cup với chiến thắng 3-2 nhờ pha đánh đầu ở phút bù giờ thứ 2 của Enzo Fernández.

Argentina và những lời “gan ruột” dành cho Messi

Siêu sao của Argentina bắt đầu khóc khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ấn định chiến thắng ngược dòng, khi các đồng đội vây quanh đội trưởng để ăn mừng kết quả trong kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng mà anh tham gia. Các nhà đương kim vô địch World Cup đã khiêng Messi lên không trung ở giữa sân trước khi tất cả ôm chầm lấy nhau.

“Khả năng lãnh đạo của Messi được thể hiện trên sân cỏ. Tất cả những gì anh ấy thể hiện hàng ngày, tôi sẽ giữ riêng cho mình, nhưng anh ấy thật phi thường. Anh ấy là người dẫn dắt, nguồn cảm hứng và thủ lĩnh của chúng tôi”, Lautaro Martínez nói sau trận đấu. “Hôm nay, chứng kiến ​​pha chạy chỗ của anh ấy và cuối cùng thấy anh ấy xúc động, tôi đã nói với anh ấy trên sân rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này vì anh ấy xứng đáng. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho bản thân, nhưng hơn thế nữa là cho anh ấy vì đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy và anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho chúng tôi”.

“Về Leo, không còn từ ngữ nào để diễn tả về anh ấy nữa. Màn trình diễn của anh ấy tại World Cup thật ấn tượng. Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ cậu ấy, đồng hành cùng anh ấy và tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh anh ấy”, Julián Álvarez nói sau trận đấu. “Chúng tôi muốn cảm ơn anh ấy vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi, vì cách anh ấy đối xử với chúng tôi. Leo là một huyền thoại, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

HLV Lionel Scaloni cũng không kìm được xúc động sau tiếng còi mãn trận, ông đã khóc cùng Messi. “Tôi rất xúc động, các cầu thủ gọi tôi là kẻ mít ướt. Tôi thậm chí cũng đã rơi nước mắt trong phòng thay đồ”, Scaloni nói sau trận đấu. “Nhưng các cầu thủ cũng cảm nhận được nhiều cảm xúc, họ đang thi đấu vì đất nước của mình, nhưng đây là một khoảnh khắc không thể nào quên và là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất”.

“Messi cũng đã thể hiện điều đó. Tôi không biết liệu cảm xúc có giống như trận chung kết World Cup hay không, tôi không thể ở trong suy nghĩ của Messi, nhưng cậu ấy chơi bóng đá vì những khoảnh khắc như thế này. Cậu ấy yêu thích việc chơi bóng, cảm nhận trái bóng, cảm nhận cảm xúc và chúng tôi muốn cậu ấy tận hưởng điều này trong từng khoảnh khắc cuối cùng bởi vì một khi bạn giải nghệ, bạn sẽ hối tiếc suốt phần đời còn lại. Tôi không biết đã bao nhiêu lần bạn có cảm giác về một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc trong nghịch cảnh, nhưng đó chính là đội bóng này và đôi khi chiến thuật bị lãng quên và bạn chỉ cần tiến lên”.

Messi cùng Argentina đối đầu với Thụy Sĩ ở tứ kết vào ngày 11-7 tại Kansas City, Missouri.

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