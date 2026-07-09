FIFA bác bỏ kháng cáo của Pháp về thẻ vàng của Michael Olise

HLV trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps xác nhận FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) về việc hủy bỏ thẻ vàng của Michael Olise trong trận đấu vòng 1/8 với Paraguay, khiến ngôi sao tấn công này có nguy cơ treo giò ở bán kết.

Michael Olise (11) phải thận trọng nếu không muốn vắng mặt ở bán kết.

Olise nhận thẻ vàng sau một cuộc tranh cãi với Matias Galarza. Tiền vệ người Paraguay ngã xuống sân ôm mặt, mặc dù các đoạn video chiếu lại dường như cho thấy Olise chỉ ôm áo. FFF tin rằng họ có cơ sở để kháng cáo, đặc biệt là sau quyết định gây sốc của FIFA khi đình chỉ án treo giò một trận của Folarin Balogun và cho phép tiền đạo người Mỹ thi đấu với Bỉ.

Nhưng tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, Deschamps tiết lộ rằng yêu cầu của họ gửi đến FIFA đã bị bác bỏ, có nghĩa là Olise có nguy cơ bị treo giò ở bán kết nếu anh nhận thêm một thẻ vàng nữa trong trận tứ kết gặp Morocco tại Boston vào ngày 10-7. “Không có gì thay đổi với thẻ vàng của Olise”, Deschamps nói. “Sáng nay chúng tôi nhận được quyết định từ FIFA rằng thẻ vàng của Olise vẫn được giữ nguyên”.

Deschamps đang chuẩn bị cho các cầu thủ của mình đối đầu với Morocco ở tứ kết, một trận tái đấu bán kết ở Qatar cách đây 4 năm. Tiền vệ Aurelien Tchouameni đã vắng mặt trong trận thắng 1-0 trước Paraguay do chấn thương háng, nhưng tiền vệ của Real Madrid có thể tập luyện vào cuối ngày thứ Tư và có khả năng trở lại thi đấu trong trận gặp Morocco. Deschamps nói. “Aurelien cảm thấy tốt hơn. Cậu ấy là người duy nhất tôi phải đánh giá, nhưng cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Cậu ấy có thể tham gia tập luyện hôm nay. Tôi sẽ phải xem xét sau. Tất cả các cầu thủ khác đều sẵn sàng”.

Deschamps cũng tiết lộ rằng tiền đạo Kylian Mbappé đã sẵn sàng đối đầu với Morocco bất chấp việc đang vướng vào vụ bê bối phân biệt chủng tộc với một thượng nghị sĩ Paraguay. Mbappe đã gọi Celeste Amarilla là “người phụ nữ đáng khinh” vì những bình luận được đăng tải trên mạng xã hội sau trận thua của Paraguay trước Pháp ở vòng đấu trước. “Kylian vẫn ổn”, Deschamps nói. “Dù chuyện gì đã xảy ra, tôi không muốn nhìn lại và nghĩ về nó. Cậu ấy là một người rất mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể chất. Cậu ấy đang tập trung vào trận đấu ngày mai. Kylian cảm thấy ổn giống như những người còn lại trong đội”.

LINH SƠN