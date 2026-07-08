Harry Kane kêu gọi bình tĩnh sau trận đấu kinh điển với Mexico

Đội hình 10 người của HLV Thomas Tuchel đã giành chiến thắng 3-2 vào Chủ nhật sau một màn trình diễn đáng nhớ đầy khó khăn trước đội chủ nhà tại sân vận động Estadio Azteca. Đội tuyển Anh, hiện trở lại tập huấn tại Kansas City (Mỹ), đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước trận tứ kết gặp Na Uy của Erling Haaland vào ngày 12-7 tại Miami.

“Vào vòng tiếp theo. Một đêm tuyệt vời, chúng tôi trân trọng sự ủng hộ. Tôi biết có rất nhiều người hâm mộ trên khán đài và rất nhiều người xem ở nhà thức khuya”, đội trưởng tuyển Anh Kane nói trong một video trên mạng xã hội. “Mối liên hệ với mọi người giờ đây thậm chí còn mạnh mẽ hơn và chúng tôi cảm nhận điều đó hơn bao giờ hết. Giờ chúng tôi sẽ hồi phục, bình tĩnh lại, có vài ngày thư giãn và sau đó chuẩn bị cho trận tứ kết quan trọng”.

Kane, người ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền trong hiệp 2, cho biết trải nghiệm tại sân Azteca và ý nghĩa của chiến thắng đã biến trận đấu đó thành một trong những trận đấu yêu thích nhất của anh trong màu áo đội tuyển Anh. “Trước trận đấu đó thật đặc biệt, bầu không khí, sân vận động... mọi người đều rất hào hứng khi được ở đó và chơi trong trận đấu mang tính biểu tượng này”, anh nói. “Vượt qua những khó khăn trong trận đấu và chiến đấu theo cách chúng tôi đã làm, cống hiến hết mình và các đồng đội đã phủ khắp từng tấc cỏ, thật sự là điều tuyệt vời khi được là một phần của trận đấu đó. Đó là một trong những trận đấu yêu thích nhất của tôi trong màu áo đội tuyển Anh, không còn nghi ngờ gì nữa!”.

Tiền đạo 32 tuổi của Bayern Munich sẽ đối đầu với đối thủ cạnh tranh Chiếc giày vàng Haaland vào thứ Bảy. Tính đến thời điểm này của World Cup, Kane đã có 6 bàn thắng - kém một bàn so với Kylian Mbappe, Haaland và kém 2 bàn so với cầu thủ ghi bàn hàng đầu Lionel Messi.

LINH SƠN