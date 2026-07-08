Messi bật khóc sau khi đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026

Trực tiếp ghi 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo cho đồng đội lập công, Lionel Messi đã bật khóc ngay sau khi cùng Argentina ngược dòng đánh bại Ai Cập đầy cảm xúc để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Messi bật khóc sau trận đấu đầy cảm xúc tại vòng 1/8 World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Sau tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài người Pháp Francois Letexier vang lên, Argentina lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Ai Cập trong thế bị dẫn trước 2 bàn tại vòng 1/8 World Cup 2026, Messi không kìm được nước mắt. Đội trưởng Argentina cúi gằm mặt, ôm mặt bật khóc giữa sân khi ống kính truyền hình hướng về anh. Khoảnh khắc Messi xúc động sau trận đấu đầy áp lực đã chạm trái tim của người hâm mộ.

Còn trên trang Instagram, Liên đoàn Bóng đá Argentina chia sẻ hình ảnh Messi cùng thông điệp: “Những giọt nước mắt này cho thấy khát khao vinh quang và tình yêu của anh ấy dành cho màu áo này là vô hạn. Cảm ơn anh vì luôn mang trong mình cảm xúc ấy, đội trưởng của chúng tôi”.

Sau trận đấu, các thành viên Argentina cùng nhau nâng vị đội trưởng của mình lên không trung, thay lời tri ân đến huyền thoại của bóng đá nước nhà.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng cùng các cổ động viên

Messi lại trải qua thêm một trận đấu khó khăn tại vòng đấu loại World Cup 2026. Ngay phút 24, siêu sao 39 tuổi đá hỏng quả phạt đền, qua đó trở thành cầu thủ sút hỏng nhiều penalty nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Tình thế càng trở nên ngặt nghèo khi Argentina vào giữa hiệp 2 bị Ai Cập dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Phút 79 trên sân Atlanta (Mỹ), Messi thực hiện đường tạt chính xác từ cánh phải để Cristian Romero bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra hy vọng cho đại diện Nam Mỹ. Pha kiến tạo này giúp chân sút 39 tuổi nâng tổng số đường chuyền thành bàn tại các kỳ World Cup lên con số 9, vượt huyền thoại Diego Maradona để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong lịch sử giải đấu.

Chỉ 4 phút sau, chính Messi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn thắng. Anh cũng nâng tổng số pha lập công của mình tại các vòng chung kết World Cup lên con số 21, tiếp tục tự xô đổ kỷ lục ghi bàn do chính mình thiết lập. Với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo, Messi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đến phút bù giờ thứ 2, Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Từ một pha phản công nhanh, Enzo Fernandez băng vào đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt từ cánh phải, ấn định chiến thắng 3-2 và đưa Argentina giành vé vào tứ kết World Cup 2026 gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia - Thuỵ Sỹ.

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HỮU THÀNH