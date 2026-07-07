HLV Solbakken giữ thái độ khiêm nhường sau thành tích lịch sử của Na Uy

HLV Stale Solbakken của đội tuyển Na Uy tiết lộ rằng ông đã ăn mừng chiến thắng lịch sử trước Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026 bằng cách nằm trên giường và xem trận đấu của những đối thủ ở tứ kết, giữa đội tuyển Anh và Mexico diễn ra vài giờ sau đó.

HLV Stale Solbakken của đội tuyển Na Uy vui mừng chiến thắng lịch sử trước Brazil.

Hai bàn thắng của Erling Haaland đã giúp Na Uy giành chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup tại New Jersey (Mỹ), để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết một kỳ World Cup. “Tôi ăn mừng trên giường với một lon Coca-Cola và một thanh sô cô la trong khi xem trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mexico. Còn các thành viên khác trong ban huấn luyện thì ở trên lầu uống bia”, Solbakken chia sẻ.

Với việc đội tuyển Anh đã đánh bại Mexico 3-2 để vào tứ kết, thì đây sẽ là lần gặp nhau chính thức đầu tiên giữa 2 quốc gia kể từ năm 1993 khi Na Uy đánh bại Anh tại Oslo trong trận đấu vòng loại World Cup 1994. Na Uy đã tham dự giải đấu đó, nhưng đó lại chính là giải đấu lớn cuối cùng mà tuyển Anh bỏ lỡ. “Chúng ta phải nghiên cứu về đội tuyển Anh, nhưng rõ ràng chúng ta đã thấy họ trong các trận đấu trước đó tại giải đấu và họ sẽ là một đối thủ rất mạnh, nhưng hy vọng đó sẽ là một trận đấu cân bằng và căng thẳng”, Solbakken nói về trận đấu vào ngày 12-7 tại Miami (Mỹ).

Haaland hiện đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup lần này với 7 bàn thắng, ngang bằng với Kylian Mbappe và Lionel Messi. Những bàn thắng của tiền đạo Man.City đến chỉ sau 4 lần ra sân tại World Cup đầu tiên của anh - nếu ghi bàn thêm một lần nữa ở tứ kết, anh sẽ san bằng kỷ lục của huyền thoại bóng đá Tây Đức, Gerd Mueller - người đã ghi bàn trong cả 5 lần ra sân World Cup đầu tiên của mình, vào năm 1970. “Tôi nghĩ đó là một sự so sánh tốt ngay cả khi thể hình của họ không giống nhau”, Solbakken nói. “Nhưng Erling ghi hầu hết các bàn thắng trong vòng cấm và điều đó nói lên rất nhiều về phẩm chất của cậu ấy, và hy vọng cậu ấy có thể ghi bàn ở trận đấu thứ 5 liên tiếp”, Solbakken nói thêm.

Solbakken cũng đã hạ thấp lợi thế tiềm tàng của việc Haaland chơi bóng đá cấp CLB ở Anh: “Việc cậu ấy chơi ở đó không gây hại cho chúng tôi nhưng tôi không nghĩ đó là điều quan trọng đối với cậu ấy hay đối với chúng tôi. Cậu ấy chơi các trận đấu quốc tế, các trận đấu Champions League, các trận đấu Ngoại hạng Anh theo cùng một cách”.

LINH SƠN