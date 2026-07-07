Kỳ tích của Na Uy

Ngay sau trận đấu giữa Na Uy và Brazil, ở Oslo (Na Uy), hàng chục ngàn người dân đã đổ ra đường. Trước hoàng cung, Thái tử Haakon khoác lên mình chiếc khăn của tuyển quốc gia để đón người dân. Vượt lên trên màn ăn mừng chiến thắng của một trận bóng đá, đó là hình ảnh của một dân tộc lần đầu chạm tay vào giấc mơ suốt gần một thế kỷ: vào tứ kết World Cup!

Erling Haaland cùng các đồng đội chia vui sau pha ghi bàn vào lưới Brazil. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Những con số thống kê trước trận khiến nhiều người hoài nghi. Na Uy mới chỉ 2 lần dự vòng knock-out ở các giải đấu lớn (bao gồm World Cup và EURO) và đều thua đội tuyển Italy (năm 1938 và 1998). Họ chưa từng vào tứ kết giải đấu nào. Vậy nhưng, chỉ trong kỳ World Cup 2026, họ đã chơi trận knock-out thứ hai và có một nửa số trận thắng ở đấu trường này trong toàn bộ lịch sử bóng đá Na Uy.

Về mặt cá nhân, Erling Haaland với cú đúp bàn thắng vào lưới Brazil đã sở hữu 7 bàn tại giải, san bằng thành tích ghi bàn của Kylian Mbappé và Lionel Messi trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2026. Anh cũng trở thành cầu thủ châu Âu thứ hai sau Christian Vieri (Italy, năm 1998) ghi bàn trong cả 4 trận đấu đầu tiên tại World Cup. Trong 13 trận đấu cấp độ đội tuyển gần nhất, anh đã ghi 25 bàn - một hiệu suất đáng nể. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định truyền thống đối đầu đặc biệt của Na Uy trước Brazil, khi họ vẫn là đội tuyển duy nhất chưa từng thua “Seleçao”. Lần gặp gần nhất giữa 2 đội diễn ra tại World Cup 1998, Na Uy cũng đánh bại Brazil 2-1 với “nhân chứng” là HLV Stale Solbakken (khi đó là thành viên của đội hình thi đấu).

Ngược lại, kể từ danh hiệu vô địch năm 2002, Brazil đã thua hoặc bị loại trong cả 6 lần đụng độ các đối thủ châu Âu tại vòng knock-out World Cup: Pháp, Hà Lan (2 lần), Đức, Bỉ, Croatia và giờ là Na Uy. Đây không còn là sự trùng hợp, mà là sự thụt lùi về bản lĩnh và tổ chức khi Brazil bước ra khỏi vùng an toàn của lối chơi kỹ thuật cá nhân để đối đầu với sự kỷ luật chiến thuật kiểu châu Âu.

ĐĂNG LINH