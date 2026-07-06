Bồ Đào Nha dễ đưa Tây Ban Nha vào hiệp phụ hoặc xa hơn

Đến lúc này hẳn tất cả các ý kiến đánh giá, nhật định đều nghiêng phần thắng về cho Tây Ban Nha trong cuộc so tài cùng Bồ Đà Nha. Cá nhân tôi cũng tin Yamal và các đồng đội sẽ giành chiến thắng bởi Tây Ban Nha càng đá càng cho thấy sự an toàn, thấp thoáng hình ảnh của ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Điều đáng chú ý ở Tây Ban Nha là họ càng đá càng chắc chắn, càng đi vào sự ổn định qua từng trận đấu. Quan trọng là họ vượt qua vòng 1/16 trước đội tuyển Áo khá thong dong, hầu như không mất quả nhiều sức.

Cùng với đó, hàng công của họ cũng đồng đều hơn, nhất là sự nhạy bén của Mikel Gyarzabal. Đến nay, Tây Ban Nha đã ghi được 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Điều đó sẽ tạo tâm lý tốt cho họ trong cuộc so tài cùng người láng giềng Bồ Đào Nha. Đến trước cuộc “đại chiến” với người láng giềng lần này, tôi nghĩ Tây Ban Nha đang có được nhiều phương án về lối chơi để đạt được chiến thắng.

Trong khi đó, ở Bồ Đào Nha theo tôi thì hành trình của họ vẫn còn tạo ra những lo ngại. Điểm mạnh của Bồ Đào Nha nằm ở khu trung tuyến, đó sẽ là rào cản lớn cho Tây Ban Nha ở trận đấu này. HLV Martinez đang có dàn cầu thủ đồng đều, nhiều tài năng, nhưng không có nghĩa đủ sức để “xanh chín” cùng Tây Ban Nha.

Theo tôi thì Bồ Đào Nha sẽ tập trung hỏa lực ở khu trung tuyến để đối phó lối chơi kiểm soát bóng rất tốt của đối phương. Sự đồng đều và nhiều cầu thủ nhiều kinh nghiệm, Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ khó khăn nhất của Tây Ban Nha từ đầu giải đến nay.

Tôi vẫn thích Ronaldo và Bồ Đào Nha, nhưng cửa thắng cho Tây Ban Nha cao hơn.

Dự đoán: Hòa 1-1

NGUYỄN TUẤN PHONG