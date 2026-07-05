Na Uy có những điểm mạnh để sẵn sàng đôi công cùng Brazil

Theo tôi, Brazil vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn. Tuy nhiên, đây sẽ là một trong những trận đấu khó nhất của Brazil kể từ đầu giải bởi Na Uy sở hữu lối chơi rất rõ ràng cùng những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh

Sau chiến thắng trước Nhật Bản, Brazil tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một đội tuyển lớn. Họ không cần kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhưng luôn biết cách tạo ra sự khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Điều đáng chú ý là Brazil vận hành hệ thống chiến thuật rất linh hoạt. Khi kiểm soát bóng, họ thường chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang cấu trúc tấn công 2-3-5, với hai hậu vệ biên dâng cao, hai tiền vệ trung tâm kiểm soát khu vực giữa sân, còn các tiền đạo liên tục di chuyển vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương.

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Điểm mạnh lớn nhất của Brazil nằm ở khả năng chuyển đổi nhanh từ kiểm soát bóng sang tăng tốc tấn công. Họ không giữ bóng chỉ để cầm bóng, mà luôn tìm cách đẩy nhanh nhịp độ ngay khi phát hiện khoảng trống. Điều đó khiến hàng phòng ngự đối phương luôn phải di chuyển với cường độ rất lớn.

Tuy nhiên, Na Uy là đối thủ hoàn toàn khác Nhật Bản. Họ không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng lại cực kỳ nguy hiểm khi chuyển đổi trạng thái. Erling Haaland là một trong những tiền đạo có khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự tốt nhất thế giới, trong khi Martin Ødegaard là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công với khả năng điều tiết nhịp độ, chuyền bóng xuyên tuyến và tạo ra những đường chuyền quyết định.

Dàn cầu thủ Na Uy sở hữu sức mạnh từ thể hình, thể lực và những pha không chiến rất lợi hại.

Theo tôi, chìa khóa của trận đấu nằm ở khu vực giữa sân. Nếu Brazil gây áp lực ngay sau khi mất bóng, không để Ødegaard có thời gian xoay người và triển khai bóng, họ sẽ hạn chế đáng kể sức mạnh của Na Uy. Ngược lại, nếu Na Uy đưa được bóng đến chân Ødegaard trong tư thế thuận lợi, Haaland sẽ luôn là mối đe dọa với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Ngoài ra, Brazil cũng phải đặc biệt cẩn trọng ở các tình huống cố định và những pha tranh chấp bóng hai, bởi đây là điểm mạnh của Na Uy nhờ ưu thế thể hình và khả năng không chiến.

Dự đoán tỷ số: Brazil thắng Na Uy 2-1.

ĐINH HỒNG VINH