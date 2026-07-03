Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Mỹ đủ sức để vượt qua Bỉ ở vòng 1/8

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được đồng tổ chức tại 3 quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada. Đến thời điểm hiện tại, dấu ấn đậm nét nhất chính là khâu vận hành hoàn hảo từ các nước chủ nhà trên nhiều phương diện.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã đánh giá cao 3 đội đồng chủ nhà từ công tác tổ chức cho đến sự chuẩn bị tốt về chuyên môn. Theo ông, từ sự thành công trên, mô hình tiên phong này nhiều khả năng sẽ được FIFA nhân rộng trong tương lai, đặc biệt khi số lượng đội tuyển tham dự vòng chung kết đã tăng lên, khiến áp lực tổ chức đối với một quốc gia đơn lẻ trở nên quá tải.

"Không dừng lại ở thành công về mặt hậu cần, ba đội tuyển chủ nhà còn tạo nên cơn địa chấn chuyên môn khi đồng loạt vượt qua vòng bảng và vòng 1/16 để hiên ngang ghi tên vào vòng 1/8. Dù định dạng giải đấu mới giúp các đội chủ nhà tránh được những bảng đấu "tử thần", không thể phủ nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực lực đáng gờm của cả ba đại diện Bắc Mỹ", ông Xương nhận xét.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, dấu ấn của Canada là trận thắng Qatar, đương kim vô địch châu Á với tỷ số 6-0. Đó là trận thắng đầu tiên của Canada tại World Cup. Sau đó Canada loại Nam Phi ở vòng 1/16 với tỷ số 1-0 trong trận đầu tiên rời sân nhà, thi đấu tại sân SoFi (Mỹ). "Hai đội còn lại là Mexico và Mỹ đều đã có kinh nghiệm tổ chức World Cup và sớm khẳng định sức mạnh qua những trận đấu ấn tượng ở vòng bảng và vòng 1/16. Hành trình của Mexico và Mỹ cho thấy sự chắc chắn và tôi nghĩ họ đủ sức để tiến xa.

Mexico thể hiện phong độ tốt từ đầu giải

Đến vòng 1/8, các cặp đấu có phần cân sức hơn và thử thách cho những “hiện tượng” như trường hợp của 3 đội chủ nhà sẽ bắt đầu. Canada sẽ gặp thử thách mang tên Morocco, đối thủ đã làm cho nhiều đội mạnh phải e ngại, trong đó có Hà Lan đã bị đội bóng này loại ở vòng 1/16. Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho Canada, nhưng chí ít, việc lọt đến vào vòng 1/8 bằng chính năng lực, không gặp điều tiếng gì về trọng tài như nhiều đội chủ nhà trước đây cũng là điều đáng khen với Canada", ông Xương chia sẻ.

Hai đội đồng chủ nhà còn lại cũng gặp đối thủ chất lượng không kém ở vòng 1/8 và theo chuyên gia Đoàn Minh Xương thì Mexico và Mỹ có hy vọng tạo bất ngờ. Ông nói: "Với Mexico, họ đã thể hiện những bước tiến vững chắc từ vòng loại bảng khi toàn thắng 3 đội Nam Phi với tỷ số 2-0, Hàn Quốc với tỷ số 1-0 và CH Czech với tỷ số 3-0). Sang vòng 1/16 thắng Ecuador 2-0. Mexico đang thể hiện phong độ rất ổn định cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà, đội bóng Bắc Mỹ này hy vọng sẽ tạo khó khăn cho các nhà cựu vô địch thế giới Anh ở vòng 1/8.

Mỹ gây ấn tượng không chỉ ở chất lượng đội hình mà còn công tác tổ chức.

Cuối cùng là đội tuyển Mỹ, đội đồng chủ nhà gây ấn tượng mạnh ở công tác tổ chức cũng như chất lượng đội hình của họ từ đầu giải. Mỹ sẽ gặp Bỉ ở vòng 1/8, trận đấu mà tôi tin đội đồng chủ nhà này có thực lực đủ mạnh để thi đấu một cách song phẳng nhằm tranh vé vào vòng trong.

Đội tuyển Mỹ hiện tại nhập cuộc không còn thái độ rụt rè như trước mà tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công một cách tự tin và luôn hướng đến chiến thắng. Trong khi ở đội tuyển Bỉ vẫn còn những lo ngại về lực lượng".

QUỐC CƯỜNG