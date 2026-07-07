HLV Scaloni: World Cup 2026 chưa có ứng viên vô địch nào thực sự nổi bật

Theo HLV Lionel Scaloni của Argentina, World Cup 2026 đang diễn ra theo kịch bản khó lường khi chưa có bất kỳ đội tuyển nào thể hiện được sự vượt trội để trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

HLV Lionel Scaloni đánh giá chất lượng đồng đều giữa các ứng viên vô địch World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Ai Cập thuộc vòng 1/8, HLV Scaloni nói: "Tôi nghĩ World Cup này rất khó khăn với tất cả các đội. Có cảm giác không tồn tại một ứng viên vô địch rõ ràng. Không còn đội tuyển nào được xem là nổi bật hẳn như trước khi giải đấu bắt đầu".

Theo nhà cầm quân 48 tuổi, ngay cả những đội được đánh giá cao trước giải cũng chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng. Ông cho rằng nguyên nhân đến từ việc các cầu thủ phải trải qua mùa giải kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc trước khi hội quân cùng đội tuyển quốc gia.

"Tôi hiểu rằng hầu hết các cầu thủ đã chơi quá nhiều trận. Đó là khối lượng thi đấu rất lớn và có lẽ vì vậy chất lượng chuyên môn không còn ở mức chúng ta thường thấy. Dù vẫn có 4-5 đội được đánh giá cao, họ cũng chưa trình diễn thứ bóng đá mà mọi người kỳ vọng trước World Cup", HLV Scaloni nhận xét.

Những diễn biến từ đầu vòng đấu loại trực tiếp vừa qua phần nào phản ánh nhận định của chiến lược gia người Argentina. Đương kim á quân Pháp phải rất vất vả mới vượt qua Paraguay với tỷ số tối thiểu tại vòng 1/8. Đến rạng sáng 7-7 (giờ Việt Nam) Tây Ban Nha chỉ giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha nhờ bàn thắng ở thời gian bù giờ của hiệp 2, trong khi nhóm ứng viên vô địch khác như Brazil, Hà Lan và Đức đã sớm dừng bước, tạo nên hàng loạt bất ngờ tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Ngay cả Argentina của HLV Scaloni cũng không có hành trình dễ dàng. Sau khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, Lionel Messi cùng đồng đội phải kéo Cape Verde vào hiệp phụ mới giành chiến thắng 3-2 để đoạt vé vào vòng 1/8. Dù vậy, HLV Scaloni vẫn hài lòng với kết quả mà các học trò đạt được. Ông nói: "Phong độ của Argentina là chấp nhận được. Chúng tôi thắng cả 4 trận và đó là điều đáng để hài lòng. Dĩ nhiên, ngay cả khi chiến thắng, đội bóng vẫn luôn có những điều cần hoàn thiện".

Theo HLV Scaloni, World Cup 2026 đặt ra nhiều thách thức ngoài chuyên môn. Việc phải liên tục di chuyển giữa các địa điểm thi đấu, thời tiết nắng nóng cùng chất lượng mặt sân khác nhau khiến các đội khó duy trì phong độ cao nhất. "Đây là một World Cup rất khắc nghiệt. Có rất nhiều yếu tố khiến các đội không thể hiện được sự vượt trội của mình", ông phân tích thêm.

Dù đánh giá giải đấu đang rất cân bằng, HLV Scaloni tin bản lĩnh vẫn là yếu tố quyết định trong các trận đấu loại trực tiếp. Ông cho rằng khi không thể áp đảo đối thủ bằng chuyên môn, Argentina cần dựa vào tinh thần chiến đấu để vượt qua khó khăn. "Nếu ở trận gặp Cape Verde chúng tôi không thể hiện được bản lĩnh đó, có lẽ Argentina đã bị loại", Scaloni nhấn mạnh.

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HỮU THÀNH