HLV Scaloni: Cape Verde là câu trả lời cho những ai nói Argentina có nhánh đấu dễ

HLV Lionel Scaloni cùng các cầu thủ Argentina gặp nhiều khó khăn trước Cape Verde. ẢNH: VTV

"Đây là câu trả lời dành cho những ai nói rằng chúng tôi có một nhánh đấu dễ. Dĩ nhiên, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp, nhưng đó là một trận đấu cực kỳ khó khăn", chiến lược gia người Argentina phát biểu sau trận đấu tại Miami (Mỹ) sáng 4-7 (giờ Việt Nam)

Trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, Argentina bị nhiều người đánh giá là rơi vào nhánh đấu thuận lợi. Đội bóng của Lionel Messi toàn thắng cả 3 trận ở bảng J để giành ngôi đầu, đồng thời mở ra hành trình được cho là "dễ thở". Nếu vượt qua Cape Verde, Argentina sẽ gặp Ai Cập ở vòng 1/8, trước khi chạm trán Colombia hoặc Thụy Sĩ ở tứ kết. Chỉ đến bán kết, nhà đương kim vô địch mới có khả năng đối đầu những ứng viên hàng đầu như Anh hoặc Brazil. Trong khi đó, nhánh còn lại quy tụ hàng loạt ông lớn gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ và Morocco.

Tuy nhiên, thực tế ngay trận đấu loại đầu tiên đã hoàn toàn khác với những dự đoán. Argentina sớm vượt lên nhờ bàn thắng của Messi ở phút 29 nhưng không thể tạo ra thế trận áp đảo. Sau đó, Cape Verde 2 lần gỡ hòa để kéo nhà đương kim vô địch vào hiệp phụ, khiến Argentina phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng. Chỉ đến phút 111, sau tình huống phản lưới của Diney, đại diện Nam Mỹ mới ấn định chiến thắng 3-2 và giành quyền vào vòng 1/8 gặp Ai Cập.

Messi cùng đồng đội còn nhiều việc phải làm trên hành trình bảo vệ danh hiệu năm nay. ẢNH: VTV

HLV Scaloni thừa nhận các học trò đã phải trả giá bằng rất nhiều thể lực để vượt qua thử thách tưởng như không quá khó khăn. Ông nói: "Các cầu thủ đã kết thúc trận đấu trong tình trạng kiệt sức. Vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhưng họ đã thể hiện sự kiên cường. Các cầu thủ mệt mỏi vì phải thi đấu hiệp phụ, một số còn bị chuột rút. Nhưng khi họ thi đấu bằng cả trái tim, họ có thể vượt qua mọi thử thách".

Nhà cầm quân 48 tuổi cho rằng Cape Verde đã chứng minh không tồn tại khái niệm trận đấu dễ ở vòng knock-out, đặc biệt khi các đội bóng bị đánh giá thấp luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất. HLV Scaloni cũng thừa nhận bản thân chỉ mong trận đấu sớm khép lại sau khi Cape Verde lần thứ 2 san bằng tỷ số.

"Các bạn cũng đã thấy bàn thắng gỡ hòa 2-2 tuyệt vời mà Sidny Lopes Cabral ghi được cho Cape Verde. Mọi người đều nghĩ đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng, nhưng chúng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra. Điều tuyệt vời nhất là các cầu thủ luôn tiếp tục tiến lên. Các chàng trai thi đấu bằng tất cả trái tim. Tôi nghĩ chúng tôi đã đáp ứng được kỳ vọng, dù mặt sân không thực sự lý tưởng và bóng không lăn như chúng tôi vẫn quen", chiến lược gia này tiếp lời.

Với những gì đã diễn tại Miami cho thấy hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi và các đồng đội sẽ không hề bằng phẳng. HLV Scaloni khép lại buổi họp báo: "Làm người Argentina có nghĩa là phải biết chịu đựng. Cape Verde đã chơi với hơn 200% khả năng, và trong bóng đá điều đó sẽ thu hẹp khoảng cách. Người hâm mộ hiểu rằng với Argentina, không có điều gì là dễ dàng".

Cuộc so tài với Cape Verde cũng là trận đấu thứ 100 của HLV Scaloni trong màu áo Argentina, kể từ năm 2019. Ông đã giành 73 trận thắng, hòa 18 trận và chỉ để thất bại 9 trận. Dưới thời HLV Scaloni, Messi cùng đồng đội đã giành 1 chức vô địch World Cup (2022), 1 danh hiệu Finalissima (2023) cùng 2 Copa Ameria (2021 và 2024).

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HỮU THÀNH