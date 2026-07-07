WORLD CUP 2026

Mỹ vs Bỉ 1-4: De Ketelaere ghi cú đúp, Vanaken, Lukaku ấn định vé gặp Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026

⚽ Phút thứ 8, hàng thủ tuyển Mỹ mắc sai lầm trong khâu phòng thủ, Raskin căng ngang De Ketelaere dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới. Tuyển Bỉ sớm mở tỷ số trước chủ nhà Mỹ:

⚽ Phút 31, từ pha đá phạt tiền đạo Tilman có cú sút phạt, bóng chạm đầu Vanaken khiến thủ môn Courtois bất ngờ và không thể cản phá. Tỷ số chủ nhà Mỹ gỡ hòa 1-1:

⚽ Phút 90+3, hàng thủ Mỹ lại mắc sai lầm cơ bản. Hậu vệ Chris Richards bất ngờ để Lukaku cướp bóng và ngôi sao này nhanh chóng dứt điểm vào góc xa, nâng tỷ số phút cuối lên 4-1 cho Bỉ:

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Bàn thắng:

Mỹ: Tilman 31'

Bỉ: De Ketelaere 9', 33', Vanaken 57', Lukaku 90+3'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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