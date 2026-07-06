Siêu máy tính: Đây là 5 yếu tố quyết định trận Mỹ - Bỉ

Sân vận động Seattle sẽ chứng kiến một trong những cặp đấu cân bằng nhất của vòng 16 đội World Cup 2026, khi đội chủ nhà Mỹ tiếp đón Bỉ. Theo siêu máy tính Opta, đây là cặp đấu khó đoán nhất với cơ hội đi tiếp của Mỹ là 37,2%, của Bỉ là 36,5% và 26,3% cho kịch bản hòa dẫn đến luân lưu.

Lợi thế sớm và sự bền bỉ của Bỉ

Mỹ đang là đội có thói quen gây sốc từ đầu trận tại giải đấu này khi ghi 3 bàn trong 11 phút đầu tiên. Lối chơi áp sát, tấn công đa dạng và tận dụng tốt khoảng trống đã giúp họ tạo ra lợi thế sớm trước Paraguay và Australia, buộc đối thủ phải dâng cao và mở ra cơ hội phản công. Phong độ của Bỉ ở đầu trận lại không tốt, và hàng thủ đang có vấn đề khi để thủng lưới tới 5,52 bàn thua dự kiến (xGA), cao nhất trong số các đội còn lại, đặc biệt là trận suýt thua trước Senegal với 3,58 xGA.

Tuy nhiên, Bỉ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Họ đã cho thấy bản lĩnh khi bị dẫn trước, đặc biệt là màn lội ngược dòng ngoạn mục từ 0-2 thành 3-2 sau hiệp phụ trước Senegal. Bỉ sở hữu khả năng xuyên phá hàng thủ bằng những đường chuyền xé toang tuyến phòng ngự (line-breaking passes) đẳng cấp. Họ có 75 đường chuyền như vậy dẫn đến nguy hiểm, nhiều nhất giải cùng Tây Ban Nha, và chính Kevin De Bruyne là người thực hiện những đường chuyền quyết định. Việc ghi bàn sớm với Mỹ là quan trọng, nhưng trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Cuộc chiến phòng ngự trước "cơn ác mộng" Doku và Trossard

Hàng thủ Mỹ, với sự xuất hiện của Alex Freeman bên cánh phải, đã có sự chắc chắn hơn khi Sergiño Dest được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và dồn sức tấn công. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ đến từ những ngôi sao bên phía Bỉ. Jérémy Doku, dù chưa tỏa sáng tại giải đấu này, là mối đe dọa thường trực nhờ khả năng qua người xuất sắc nhất Premier League. Trong trận giao hữu với Mỹ hồi tháng 3, anh đã gây ra vô số khó khăn với 3 cú sút, 3 cơ hội tạo ra và 3 pha qua người thành công. Nhiệm vụ kèm Doku sẽ thuộc về Freeman với sự hỗ trợ từ Weston McKennie và Tyler Adams.

Bên cạnh đó, Leandro Trossard cũng là một mối đe dọa khác khi dẫn đầu giải đấu về số cơ hội tạo ra từ bóng sống (16). Sự di chuyển liên tục và khó đoán của bộ đôi này sẽ là bài toán hóc búa cho hàng thủ Mỹ, và khả năng đọc tình huống của các trung vệ như Tim Ream hay Chris Richards sẽ là yếu tố then chốt.

Hiệu quả trong tấn công và bài toán tận dụng cơ hội của Mỹ

Mỹ đã chơi rất tốt trong các tình huống một đối một, với 49 lần qua người thành công (nhiều nhất trong số các đội còn lại khi bước vào vòng 16 đội). Dest và Christian Pulisic là những người dẫn đầu, trong khi các cầu thủ khác cũng cho thấy sự tự tin. Tuy nhiên, điểm yếu của họ lại nằm ở khâu tận dụng các pha bóng bổng. Họ chỉ hoàn thành 6 quả tạt từ 42 lần thực hiện (tỷ lệ 14,2%), một tỷ lệ thấp đáng kể so với số lần họ đưa bóng vào vòng cấm.

Trong một giải đấu mà các đối thủ ngày càng chắc chắn, sự đa dạng trong tấn công là chìa khóa. Việc cải thiện khả năng tận dụng các pha tạt bóng có thể tạo ra bước đột phá quan trọng, đặc biệt khi các ngôi sao của Mỹ đã có thể tạo ra vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Liệu HLV Mauricio Pochettino có những điều chỉnh để gia tăng hiệu quả các tình huống cố định hay không, đó là câu hỏi mà các cổ động viên đang chờ đợi câu trả lời.

Dớp lịch sử và vấn đề chiều sâu đội hình

Lịch sử đang kéo dài một bóng ma về phía nước Mỹ. Họ đã bị Bỉ loại ở chính vòng 16 đội World Cup 2014, trận đấu mà Tim Howard đã có 15 pha cứu thua nhưng vẫn phải nhận bàn thua ở hiệp phụ từ Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Dù chỉ còn 3 cầu thủ Bỉ từ trận đấu đó, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Chiến thắng 5-2 của Bỉ trong trận giao hữu cách đây 3 tháng càng làm tăng thêm áp lực tâm lý cho các cầu thủ Mỹ, dù phần lớn trong số họ đã ra sân ở trận đó.

Một câu hỏi khác cũng đang đặt ra là khả năng sử dụng băng ghế dự bị của Pochettino. Ông đã tung ra sự thay đổi người đầu tiên muộn nhất giải (phút 87) trong trận gặp Bosnia và chỉ sử dụng trung bình 4,25 quyền thay người mỗi trận. Điều này đặt ra lo ngại về thể lực của đội hình chính trong một trận đấu căng thẳng và có thể kéo dài thêm 30 phút. Sự không tin tưởng vào lực lượng dự bị, đặc biệt ở vị trí tiền vệ phòng ngự và hàng thủ, có thể là điểm yếu lớn nhất của đội chủ nhà.

Với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ cuồng nhiệt và một đội hình có chiều sâu nhất trong nhiều năm, Mỹ hoàn toàn có cơ hội để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết kể từ năm 2002. Tuy nhiên, 2 đội chủ nhà khác đã phải dừng bước ở vòng 16 đội. Trận đấu này sẽ là minh chứng cho thấy sự trưởng thành của bóng đá Mỹ đã đến đâu, và liệu họ có đủ bản lĩnh để vượt qua một đối thủ già dơ và giàu truyền thống, hay sẽ lại ôm hận như câu chuyện của 12 năm trước.

LONG KHANG