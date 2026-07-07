Ông Park Hang-seo từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc

Ông Park Hang-seo đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau khi đội tuyển quốc gia dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi người hâm mộ nước nhà sau thất bại tại World Cup 2026.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 7-7, quyết định được ông Park Hang-seo đưa ra ngay tại Mexico. Lãnh đạo 68 tuổi bày tỏ ý định từ chức ngay sau khi HLV Hong Myung-bo tuyên bố rời cương vị vì thất bại của đội tuyển quốc gia. Sau lễ chia tay được tổ chức kín với sự tham dự của các cầu thủ và lãnh đạo KFA, ông Park Hang-seo khép lại nhiệm vụ Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia cũng như rời khỏi vai trò Phó Chủ tịch KFA.

Trong thông điệp gửi đến người hâm mộ, cựu Phó Chủ tịch KFA Park Hang-seo gửi lời xin lỗi vì đội tuyển quốc gia không đạt kết quả như mong đợi. Ông nhấn mạnh với tư cách Trưởng đoàn, ông thay mặt KFA nhận trách nhiệm về màn trình diễn của toàn đội tại World Cup 2026.

Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Hàn Quốc chỉ giành được 1 chiến thắng và để thua 2 trận ở vòng bảng, kết thúc với 3 điểm. Dù World Cup 2026 được mở rộng lên 48 đội và có vòng đấu loại trực tiếp dành cho 32 đội, đại diện châu Á vẫn không thể giành quyền đi tiếp khi chỉ đứng thứ 3 bảng đấu và xếp ngoài nhóm các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây được xem là một trong những kỳ World Cup đáng thất vọng nhất của bóng đá xứ kim chi nếu xét về thứ hạng chung cuộc.

Ông Park Hang-seo gia nhập Ban điều hành khóa 55 của KFA từ tháng 4-2025, đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch phụ trách hỗ trợ các đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2026, ông được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc trong suốt chiến dịch tại Bắc Mỹ.

Trước khi đảm nhận vai trò quản lý tại KFA, ông Park là một trong những HLV giàu kinh nghiệm của bóng đá Hàn Quốc. Dấu mốc nổi bật đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông là vai trò trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002. Khi đó, đội tuyển Hàn Quốc tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup trên sân nhà, thành tích vẫn được xem là đỉnh cao của bóng đá nước này.

Tên tuổi của HLV Park Hang-seo sau đó được biết đến rộng rãi hơn trong giai đoạn làm việc với bóng đá Việt Nam từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, giành hai HCV SEA Games liên tiếp các năm 2019 và 2021, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Những thành tích này giúp ông trở thành một trong những HLV nước ngoài thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau khi rời KFA, ông Park sẽ trở lại công tác huấn luyện vào tháng 7 này. Trước đó 2 tháng, ông đã ký hợp đồng 2 năm để dẫn dắt Kanchanaburi Power, đội bóng đang thi đấu tại Giải hạng Nhì Thái Lan.

HỮU THÀNH