Trưởng đoàn Park Hang-seo cùng tuyển thủ Hàn Quốc nặng nề ngày về nước

HLV Hong Myung-bo được bảo vệ nghiêm ngặt khi xuất hiện ở sân bay Incheon

Thất bại toàn tập tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ đã đẩy toàn đội vào làn sóng chỉ trích chưa từng có trong lịch sử, khi áp lực từ truyền thông và mạng xã hội cùng lúc dồn lại vào một thời điểm.

Dù chuyến bay chở Trưởng đoàn Park Hang-seo, HLV Hong Myung-bo cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc dự kiến hạ cánh xuống sân bay Incheon lúc 4 giờ sáng 30-6 (giờ địa phương), nhưng vài giờ trước đó, khu vực sảnh đến đã trở nên náo loạn với khoảng 300 người tụ tập, bao gồm cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Nhiều người được cho là YouTuber cầm sẵn điện thoại để phát trực tiếp ngay tại hiện trường, ghi lại không khí căng thẳng và nặng nề của đội tuyển trong ngày trở về.

Lực lượng an ninh được tăng cường với 160 cảnh sát triển khai tại sân bay để đảm bảo an toàn cho đội tuyển trong bối cảnh nguy cơ mất kiểm soát. Ngay khi các thành viên đội tuyển xuất hiện, họ đã phải đối mặt với tiếng la ó, tiếng trống và những khẩu hiệu phản đối từ một bộ phận người hâm mộ, xen lẫn một số khác vẫn cố gắng hô vang lời động viên dành cho các cầu thủ.

Không khí tại sảnh đến trở nên hỗn loạn khi HLV Hong Myung-bo và các cầu thủ di chuyển qua khu vực kiểm soát, không trả lời báo chí dù được đặt câu hỏi về cảm xúc và kết quả thi đấu. Trong suốt quá trình di chuyển, Trưởng đoàn Park Hang-seo liên tục trấn an các cầu thủ trong bầu không khí áp lực cao tại sân bay. Một số cầu thủ cũng tỏ ra mệt mỏi, cúi đầu bước đi giữa vòng vây người hâm mộ.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết đã xuất hiện các bài đăng trên mạng xã hội mang tính đe dọa nhắm vào HLV Hong Myung-bo, khiến lực lượng an ninh phải thắt chặt kiểm soát và bố trí phương án ứng phó đặc biệt.

Sau khi nhóm thành viên đầu tiên của đội tuyển rời sân bay khoảng 40 phút, đến lượt một chuyến bay khác chở Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu về nước. Đã có tin về việc một người ném vật thể về phía lãnh đạo KFA, và lực lượng cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

Trong khi đó, Son Heung-min không về cùng đội tuyển, nhưng thông qua trang cá nhân đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, và cũng không muốn trốn tránh thực tế. Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người dân Hàn Quốc và tất cả những người hâm mộ yêu bóng đá. Là một người yêu bóng đá, tôi chỉ có thể tưởng tượng việc phải chứng kiến một trận đấu như vậy khiến mọi người đau lòng, thất vọng và buồn bã đến mức nào. Chính vì thế, tôi cảm thấy chỉ nói một câu 'xin lỗi' hoàn toàn không đủ để diễn tả sự thất vọng và nỗi đau mà các bạn đang phải chịu đựng. Ngay cả lời xin lỗi ấy cũng trở nên quá nhỏ bé”.

HỮU THÀNH