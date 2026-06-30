World Cup 2026: “Cơn thịnh nộ” trong ngày trở về

World Cup luôn là sân khấu của những giấc mơ lớn. Khi kỳ vọng từ truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ càng cao, phản ứng sau những cú vấp ngã của các đội tuyển càng dữ dội, kéo theo những hệ lụy lâu dài.

Người hâm mộ Hàn Quốc nổi giận

Nếu phải chọn đội tuyển hứng chịu phản ứng gay gắt nhất sau vòng bảng World Cup 2026, đó chắc chắn là Hàn Quốc. Trong bối cảnh giải đấu mở rộng lên 48 đội, với thêm 8 suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất, việc Son Heung-min cùng đồng đội vẫn bị loại, đã trở thành cú sốc lớn.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Hàn Quốc trút cơn giận dữ lên ban huấn luyện và dàn tuyển thủ. Hình ảnh đội tuyển bị ném trứng tại sân bay sau thất bại tại World Cup 2018 được chia sẻ trở lại với tần suất liên tục. Thậm chí, một kênh truyền hình thể hiện sự thất vọng bằng cách làm mờ gương mặt HLV trưởng Hong Myung-bo khi phát bản tin về thành tích yếu kém của đội nhà.

Tuyển thủ Hàn Quốc thất vọng sau khi bị loại khỏi World Cup 2026. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV

Hàng loạt tờ báo trong nước lẫn quốc tế gọi đây là “kỳ World Cup tệ nhất lịch sử” của bóng đá Hàn Quốc. Huyền thoại Park Ji-sung không giấu được nỗi thất vọng khi nhận định thất bại này là “đáng xấu hổ”. Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển đã phung phí thế hệ cầu thủ được đánh giá là mạnh nhất lịch sử, với đầu tàu Son Heung-min cùng Lee Kang-in.

Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu làm rõ nguyên nhân thất bại của đội tuyển quốc gia. Sức ép còn lan sang cả gia đình các tuyển thủ. Mỹ nhân Kim Jin-kyung, vợ của thủ môn Kim Seung-gyu, trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội sau sai lầm của chồng - dẫn đến bàn thua trước Mexico. Những ngôi sao như Lee Kang-in rời khách sạn trong im lặng...

Người trong cuộc cũng bức xúc

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều đội tuyển khác cũng trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi sớm dừng bước, trong đó có Uruguay. Được đánh giá đủ sức tiến sâu dưới thời HLV Marcelo Bielsa, nhưng đại diện Nam Mỹ chỉ giành được 2 điểm. HLV Bielsa triệu tập toàn đội trong một cuộc họp ngắn, căng thẳng. Theo truyền thông, ông thẳng thắn trách các học trò đã “bỏ rơi” mình.

Những phát biểu này càng khiến mâu thuẫn nội bộ Uruguay thêm sâu sắc, bởi trong thời gian dự giải, nhiều cầu thủ đã công khai phản đối phương pháp huấn luyện của vị chiến lược gia kỳ cựu này. Sự thất vọng còn thể hiện qua quyết định của Liên đoàn Bóng đá Uruguay khi hủy chuyên cơ đưa đội tuyển về nước. Cầu thủ phải tự thu xếp, chia thành nhiều nhóm hoặc bay thẳng đến CLB chủ quản bằng các chuyến bay thương mại.

Đội tuyển Tunisia thì khép lại World Cup với 3 trận thua, chỉ ghi được 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 12 lần. Hậu vệ Ali Abdi nghẹn ngào cho rằng, nguyên nhân không nằm ở các cầu thủ mà xuất phát từ sự hỗn loạn trong công tác chuẩn bị. Liên đoàn Bóng đá Tunisia sa thải HLV Sabri Lamouchi ngay sau thất bại ở trận ra quân rồi bổ nhiệm HLV Herve Renard thay thế.

Việc liên tục thay đổi nhân sự và chiến thuật khiến đội tuyển không có đủ thời gian để xây dựng lối chơi ổn định. "Hãy nhìn vào Nhật Bản, làm sao chúng tôi có thể cạnh tranh với những đội đã chuẩn bị suốt nhiều năm?”, Ali Abdi đặt câu hỏi đầy chua chát. Chính HLV Herve Renard cũng thừa nhận thực tế: “Chúng tôi đơn giản là không đủ tầm cho giải đấu này”.

Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) quyết định chia đội thành nhiều nhóm nhỏ trở về nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc không tổ chức lễ đón đoàn sau một kỳ World Cup. Trưởng đoàn Bóng đá Hàn Quốc Park Hang-seo (Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc) phải cúi đầu xin lỗi, còn HLV Hong Myung-bo quyết định từ chức.

HỮU THÀNH