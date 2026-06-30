Vòng 32: Brazil – Nhật Bản 2-1: Brazil thể hiện đẳng cấp, Nhật Bản gục ngã phút 95

Thêm một lần nữa, Nhật Bản đã không thể giành được chiến thắng ở vòng knock-out và trước một đội bóng Nam Mỹ. Những gì đã diễn ra ở World Cup 2018 trước Bỉ, rồi Qatar 2022 trước Croatia đã tái hiện như định mệnh ở Houston. Những Samurai xanh đã chơi một trận một trận tận hiến nhưng đối diện với họ là một Brazil đẳng cấp và một HLV Ancelotti lọc lõi. Trong trận đấu mà ai đi tiếp cũng xứng đáng, thì đó không phải là Nhật Bản.

Đây là màn đấu trí thú vị giữa hai HLV tài năng. Hajime Moriyasu thắng trong hiệp một nhờ khả năng tổ chức tuyệt vời, cùng pha lập công đẹp mắt của Kaishu Sano, người được bất ngờ đá chính thay Tanaka. Carlo Ancelotti thắng ở hiệp hai, cũng như toàn trận, nhờ hai quyết định thay người. Quyết định đầu tiên là không rút Casemiro khỏi sân sau hiệp một. Lão tướng Brazil đáp lại niềm tin của người thầy bằng cú đánh đầu chuẩn xác, gỡ hòa. Quyết định thứ hai là đưa Martinelli vào sân, để rồi xuất hiện đúng lúc trong cấm địa ở phút 95 để ghi bàn quyết định.

Trận đấu là câu chuyện của hai hiệp đấu hoàn toàn khác biệt. Nhật Bản, đội chưa từng giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, đã có bàn dẫn trước xứng đáng nhờ bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của Kaishu Sano ở phút 29. Hàng phòng ngự kỷ luật của Samurai Xanh đã khiến hàng công đầy sao của Brazil bế tắc trong suốt hiệp một, khi Vinícius Júnior gần như không thể hiện được gì nhờ sự kèm cặp hiệu quả của Takehiro Tomiyasu và Ritsu Doan ở cánh phải.

Màn trình diễn của Brazil trong hiệp một thực sự đáng lo ngại. Đội hình xuất phát của họ với độ tuổi trung bình 29 tuổi 245 ngày là đội hình già nhất cho một trận đấu loại trực tiếp kể từ năm 2006. Các cầu thủ Brazil thi đấu chậm chạp, thiếu sức sống và gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt, thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích từ bên trong vòng cấm trong suốt 45 phút đầu tiên.

Nhưng họ có Ancelotti.

Những sự điều chỉnh giữa hiệp của HLV Carlo Ancelotti đã tạo nên bước ngoặt. Sự xuất hiện của Endrick và việc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 đã hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận trận đấu của Brazil. Đội bóng năm lần vô địch thế giới bắt đầu liên tục tạt bóng vào vòng cấm, gây sức ép liên tục lên hàng thủ Nhật Bản.

Bàn gỡ hòa đến ở phút 56 khi Casemiro, người đã có thẻ vàng sớm và thi đấu mờ nhạt trong hiệp một, bật cao đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền dọn cỗ hoàn hảo của Gabriel. Ở tuổi 34 năm 126 ngày, Casemiro trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử Brazil tại World Cup, chỉ sau Bebeto ở giải đấu năm 1998.

Thủ môn Zion Suzuki của Nhật Bản đã có những pha cứu thua xuất sắc để giữ thế cân bằng, thậm chí đẩy được cú dứt điểm của Vinícius Júnior vào cột dọc chỉ hai phút sau bàn gỡ hòa. Nhưng khi trận đấu tưởng như sẽ bước vào hiệp phụ, sức ép liên tục của Brazil đã phát huy tác dụng ở phút bù giờ thứ năm. Bruno Guimaraes, người đang có 4 đường kiến tạo tại World Cup này – nhiều nhất giải đấu, đã giữ được sự tỉnh táo để chuyền bóng cho Martinelli, và tiền đạo vào thay người này đã đánh bại Suzuki bằng cú dứt điểm chạm cột dọc trước khi đi vào lưới.

Bình luận viên Chris Sutton của BBC Radio 5 Live thốt lên: "Đây chính là những gì các đội bóng của Carlo Ancelotti làm! Họ luôn tìm ra cách để thắng, kể cả khi đang thua”. Brazil đã thắng đúng với vị thế của mình, nhưng không thể nói rằng họ đã chơi tốt. Đây là lần đầu tiên kể từ chức vô địch World Cup năm 2002, Selecao mới vượt qua một trận knock-out khi bị dẫn trước. Con số đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời cảnh báo.

Brazil đã bị loại ở bốn trong sáu trận knock-out gần nhất tại World Cup — nhiều hơn trong suốt 17 kỳ trước đó cộng lại. Vết thương tâm lý của một nền bóng đá ám ảnh bởi cái bóng quá lớn của lịch sử không dễ chữa trong một đêm. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Phát biểu sau chiến thắng kịch tính, HLV Ancelotti ca ngợi sự kiên cường của các học trò: "Chúng tôi cần một tinh thần mạnh mẽ, một trái tim quả cảm và một tư duy sáng suốt. Tôi nghĩ đội bóng đã sẵn sàng. Các cầu thủ có động lực và đầy tự tin".

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản, đội từng đánh bại Brazil chỉ vài tháng trước đó trong một trận giao hữu, đã thừa nhận áp lực tâm lý từ việc chưa từng thắng ở vòng knock-out. Đây là lần thứ năm liên tiếp Samurai Xanh thất bại ở vòng này. Bức tường kỷ luật đã đứng vững 95 phút — chỉ để sụp đổ vì một sơ hở duy nhất của Ao Tanaka mất bóng ngay trong vòng cấm. Bóng đá tàn nhẫn như vậy.

HỒ VIỆT