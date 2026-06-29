Trưởng đoàn Park Hang-seo xin lỗi, HLV Hong Myung-bo từ chức sau thất bại của Hàn Quốc

Trưởng đoàn Park Hang-seo đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc sau khi đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Cùng thời điểm, HLV trưởng Hong Myung-bo tuyên bố từ chức.

HLV Park Hang-seo với tư cách Trưởng đoàn của đội tuyển Hàn Quốc nói lời xin lỗi sau thất bại tại World Cup 2026.

“Với tư cách Trưởng đoàn của đội tuyển Hàn Quốc, tôi gửi lời xin lỗi vì toàn đội không thể mang lại kết quả như mong đợi. Các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ đội ngũ đã nỗ lực trong quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu, nhưng chúng tôi không thể đền đáp sự cổ vũ của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng” Trưởng đoàn Park Hang-seo phát biểu trong buổi họp báo diễn ra tối 28-6 (giờ địa phương) tại Mexico.

Những phát biểu sau đó, ông Park Hang-seo tiếp tục thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xin lỗi vì đội tuyển quốc gia đạt thành tích không như kỳ vọng.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng cho rằng KFA cần nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót sau thất bại tại World Cup 2026. Theo ông, chỉ khi toàn bộ hệ thống thẳng thắn kiểm điểm và quyết tâm thay đổi, bóng đá Hàn Quốc mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn để hướng tới một khởi đầu mới.

Sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ, HLV Park Hang-seo cũng kết thúc hợp đồng với KFA và chuyển sang Thái Lan để dẫn dắt một CLB đang thi đấu tại Giải hạng Nhất của xứ chùa Vàng.

Tham dự buổi họp báo cùng ông Park, HLV trưởng Hong Myung-bo cũng tuyên bố từ chức. Chiến lược gia 57 tuổi rời “ghế nóng” trong bối cảnh đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và truyền thông nước nhà.

HLV Hong Myung-bo của đội tuyển Hàn Quốc cũng nói lời từ chức

Ngay sau thất bại trước Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A, người hâm mộ Hàn Quốc đã phát động chiến dịch thu thập chữ ký yêu cầu KFA sa thải HLV Hong Myung-bo. Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của ông là không sử dụng đội trưởng Son Heung-min trong đội hình xuất phát ở trận đấu mang tính quyết định.

Không chỉ chịu áp lực từ dư luận, HLV Hong Myung-bo còn bị Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ trích. Trên mạng xã hội X, ông bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của đội tuyển quốc gia, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện nguyên nhân thất bại cũng như xây dựng các biện pháp cải tổ nhằm tránh lặp lại kết quả tương tự.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech nhưng sau đó liên tiếp thất bại 0-1 trước Mexico và Nam Phi. Son Heung-min và các đồng đội chỉ giành được 3 điểm, đứng thứ 3 bảng A và không thể góp mặt trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp. Đây là kết quả vô cùng thất vọng vì giải đấu đã mở rộng cơ hội cho các đội đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

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HỮU THÀNH