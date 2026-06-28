Hàn Quốc bị loại, HLV Park Hang-seo khép lại World Cup 2026

Tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước sau vòng bảng World Cup 2026, đồng nghĩa HLV Park Hang-seo cũng khép lại công việc của mình tại Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

HLV Park Hang-seo cùng tiền vệ ngôi sao Lee Kang-in trước thềm World Cup 2026. ẢNH: FBNV

Bước ngoặt đến vào sáng 28-6 (giờ Việt Nam), khi CHDC Congo thắng Uzbekistan tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng K. Chiến thắng giúp đại diện đến từ châu Phi giành 4 điểm, vươn lên nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại vòng bảng và chính thức đẩy Hàn Quốc khỏi vị trí giành vé vào vòng 32 đội. Bởi đội bóng xứ kim chi chỉ có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại (-1). Họ bằng điểm với Iran nhưng xếp sau vì kém hiệu số (0 so với -1), tụt xuống đứng thứ 9. Theo điều lệ, chỉ có 8 đội xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất mới được đi tiếp.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc mở màn bằng chiến thắng ngược 2-1 trước CH Czech, nhưng sau đó liên tiếp thất bại 0-1 trước Mexico và Nam Phi. Việc không thể tích lũy thêm điểm khiến đại diện châu Á phải trả giá bằng tấm vé về nước ngay sau vòng bảng. Đây là kết quả gây nhiều tiếc nuối khi Hàn Quốc từng đặt mục tiêu tiến sâu sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong những trận đấu quan trọng nhất vòng bảng khiến Son Heung-min cùng đồng đội kết thúc sớm hành trình trên Bắc Mỹ.

HLV Park Hang-seo cùng quan chức FIFA và KFA tại World Cup 2026

Việc Hàn Quốc bị loại cũng khép lại vai trò Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia của HLV Park Hang-seo. Tại World Cup 2026, chiến lược gia 68 tuổi không trực tiếp cầm quân mà đảm nhận vai trò điều phối, hỗ trợ chuyên môn và kết nối giữa ban huấn luyện với KFA.

Đây là một trong những công việc đầu tiên của ông Park sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch KFA vào tháng 5. Cựu HLV tuyển Việt Nam góp mặt xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026, từ khâu chuẩn bị, hậu cần đến hỗ trợ chuyên môn. Trước giải đấu, ông cũng chia sẻ sự háo hức khi đăng tải hình ảnh chụp cùng ngôi sao Lee Kang-in cũng như các công viên có liên quan giữa FIFA và KFA.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo sẽ nhanh trở lại công tác huấn luyện. Điểm đến tiếp theo của ông là Kanchanaburi tại Thai League 2. Đây cũng là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt một đội bóng cấp CLB kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023.

HỮU THÀNH