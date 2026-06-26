Thêm đại diện châu Á vào vòng đấu loại World Cup 2026, Paraguay phải chờ

Australia đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026. ẢNH: VTV

Trước lượt trận cuối diễn ra vào sáng 26-6 (giờ Việt Nam), Mỹ đã chính thức giành ngôi nhất bảng D sau khi lần lượt vượt qua Paraguay và Australia. Vì vậy, đội đồng chủ nhà World Cup 2026 dù để thua đội cuối bảng Thổ Nhĩ Kỳ tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối cũng không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, Australia có cùng 3 điểm với Paraguay nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Vì thế, đại diện AFC chỉ cần 1 trận hòa để giành vé đi tiếp. Còn với Paraguay, nếu có được 4 điểm thì khả năng vượt qua vòng bảng cũng rất cao. Bởi trước khi ra sân thi đấu, cả Australia và Paraguay đều đã biết kết quả của 5 bảng đấu còn lại, với 4 điểm tại vòng bảng gần như cầm chắc tấm vé dự vòng đấu loại trong tay.

Sau khi cùng đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ ở các lượt trận trước, không quá bất ngờ khi Australia lẫn Paraguay cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Trong suốt 90 phút trên sân Levi's, Australia là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, với những pha dứt điểm của Volpato, Kuol và đặc biệt là cú sút của hậu vệ cánh Jordan Bos ở phút 82 đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cuối hiệp 2, Australia chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi Paraguay nỗ lực bảo toàn kết quả hòa. Với tỷ số này, hai đội cùng có 4 điểm, nhưng Australia tạm thời giành quyền đi tiếp nhờ hơn chỉ số phụ. Paraguay cũng đứng trước cơ hội rất lớn để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Quan trọng hơn, cả hai đều bảo toàn được lực lượng cho những trận đấu căng thẳng phía trước.

Australia trở thành đại diện thứ 2 của bóng đá châu Á giành quyền vào vòng 1/16, sau khi Nhật Bản cũng đã đoạt vé đi tiếp trước đó ít giờ. Ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, thầy trò HLV Tony Popovic sẽ gặp đội nhì bảng G (Ai Cập, Iran hoặc Bỉ). Còn Paraguay hiện vẫn phải chờ kết quả của các bảng đấu còn lại, nhưng trước mắt đã xếp trên ít nhất 3 đội đứng thứ 3 ở các bảng khác.

HỮU THÀNH