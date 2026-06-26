WORLD CUP 2026

Nhật Bản vs Thụy Điển 1-1: Daizen Maeda tỉa bóng chớp nhoáng, Elanga gỡ hòa siêu phẩm, Nhật Bản và Thụy Điển đi tiếp vòng 1/6 World Cup

Phút 45+1, tiền đạo Nakamura tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Zetterstrom phản xạ xuất sắc, hóa giải thành công:

⚽Phút 56, Ueda Ayase và Ritsu Doan phối hợp nhịp nhàng dâng cao tấn công. Lập tức Ritsu Doan có pha kiến tạo, Daizen Maeda xâm nhập vòng cấm và tỉa bóng khéo léo. Nhật Bản vươn lên dẫn trước 1-0:

⚽Phút 62, trong pha phản công cánh phải của Thụy Điển, Elanga đột phá và tung cú cứa lòng chân trái, bóng đi vòng cung đẹp mắt khiến thủ môn Suzuki chỉ đứng nhìn bóng vào lưới. Tỷ số bây giờ hòa 1-1 cho Thụy Điển:

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Bàn thắng:

Nhật Bản: Daizen Maeda 56'

Thụy Điển: Elanga 62'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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