Cầu thủ châu Á đầu tiên đá 5 kỳ World Cup, nhận huy hiệu đặc biệt như Messi

Hậu vệ Yuto Nagatomo của Nhật Bản đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên ra sân thi đấu ở 5 kỳ World Cup, đồng thời được FIFA trao huy hiệu "Legacy Patch" tại World Cup 2026.

Nagatomo bật khóc vào thời điểm được công bố tên trong danh sách tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026

Dấu mốc lịch sử của Nagatomo được xác lập khi anh xuất hiện trong trận hòa 1-1 giữa Nhật Bản và Thụy Điển ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2026 sáng 26-6 (giờ Việt Nam).

Trong khi đó, huy hiệu "Legacy Patch" được FIFA trao cho các cầu thủ có từ 5 lần tham dự World Cup trở lên, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp bền bỉ và lâu dài cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở tuổi 39, Nagatomo là cầu thủ châu Á đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại được nhận huy hiệu này. Tuyển thủ Nhật Bản ra mắt đấu trường thế giới tại Nam Phi năm 2010, sau đó có mặt trên đất Brazil (2014), Nga (2018), Qatar (2022) và Mỹ - Mexico - Canada (hiện tại).

Tại World Cup 2026, chỉ có 6 cầu thủ được FIFA trao "Legacy Patch", gồm Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Luka Modric (Croatia), Manuel Neuer (Đức), Guillermo Ochoa (Mexico) và Yuto Nagatomo (Nhật Bản).

Việc góp mặt ở kỳ World Cup thứ 5 cũng giúp hậu vệ người Nhật Bản sánh ngang hàng loạt huyền thoại của bóng đá thế giới như Rafael Marquez, Andres Guardado, Antonio Carbajal và Gianluigi Buffon.

Khi được HLV Hajime Moriyasu công bố có trong danh sách chính thức dự World Cup 2026, Nagatomo đã không giấu được cảm xúc và bật khóc. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ gọi anh là "chiến binh không tuổi", đồng thời ca ngợi tinh thần thi đấu bền bỉ đã giúp hậu vệ kỳ cựu trở thành biểu tượng của bóng đá Nhật Bản lẫn châu Á.

Dù sắp bước sang tuổi 40, Nagatomo vẫn duy trì nền tảng thể lực và phong độ đáng nể. Anh từng chinh chiến nhiều năm tại châu Âu trong màu áo Inter Milan, Galatasaray và Marseille trước khi trở về khoác áo Tokyo FC. Mùa giải 2026, hậu vệ kỳ cựu vẫn là nhân tố quan trọng của đội bóng với 8 lần ra sân.

Ra mắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 2008, Nagatomo đã có 145 lần khoác áo và ghi 4 bàn thắng. Kinh nghiệm dày dạn cùng bản lĩnh được tôi luyện ở các giải đấu hàng đầu châu Âu giúp anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Hajime Moriyasu tại World Cup 2022 và 2026 hiện tại.

Sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Nagatomo sẽ chia tay đội tuyển quốc gia, khép lại gần 2 thập kỷ cống hiến. Còn trước mắt, anh cùng Nhật Bản giành quyền vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng F sau trận hòa Thụy Điển 1-1. Đối thủ đầu tiên của "Samurai Xanh" ở vòng đấu loại trực tiếp là Brazil.

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HỮU THÀNH