WORLD CUP 2026

HLV Steve Clarke từ chức sau khi tuyển Scotland bị loại

SGGPO

Steve Clarke đã từ chức HLV trưởng đội tuyển Scotland sau khi việc họ bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2026 được xác nhận, và chỉ 30 ngày sau khi Liên đoàn bóng đá Scotland công bố hợp đồng mới dài hạn đến năm 2030.

HLV Steve Clarke từ chức sau khi tuyển Scotland bị loại
HLV Steve Clarke từ chức sau khi tuyển Scotland bị loại

Đội tuyển Scotland đến World Cup 2026 với hy vọng lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, sau chiến thắng 1-0 trước Haiti ở trận mở màn, Scotland đã thua Morocco 0-1 và thất bại 0-3 trước Brazil. Hiệu số bàn thắng bại -3 đủ để khiến họ bỏ lỡ một suất vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 tốt nhất.

Clarke đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển Scotland năm 2019, từng dẫn dắt họ đến Euro 2021 và Euro 2024. Sau đó, Scotland đứng đầu bảng vòng loại nhờ chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch để giành vé dự World Cup, lần đầu tiên sau 28 năm. Nhưng hy vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp của họ đã tan vỡ ở bảng C. “Phần xúc động nhất trong lời chia tay này là dành cho các cầu thủ của tôi, nếu không có họ thì chúng ta sẽ không có được những kỷ niệm mà chúng ta đã tích lũy được từ năm 2019 đến nay”, Clarke nói trong một tuyên bố. “Họ xứng đáng nhận được tất cả lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ mà họ nhận được và thật vinh dự khi được gọi là HLV trưởng của họ. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội và chúc người kế nhiệm của tôi thật nhiều may mắn”.

Liên đoàn bóng đá Scotland giờ đây phải xem xét lại kế hoạch. Rõ ràng là họ đã dự định để Clarke dẫn dắt đội tuyển vượt qua vòng loại cho 2 giải đấu lớn tiếp theo, khi ký hợp đồng mới ngay trước giải đấu này và kéo dài đến năm 2030.

“Mặc dù tất cả chúng ta đều thất vọng vì đã bị loại khỏi World Cup ở vòng bảng, nhưng chúng ta không được quên những tiến bộ không thể phủ nhận đã đạt được trong 7 năm Steve nắm quyền”, Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Scotland, Ian Maxwell cho biết. “Từ chỗ chỉ là đội hạt giống số 4 năm 2019 đến việc đứng đầu bảng vòng loại World Cup, ông ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Scotland trở lại một giải đấu lớn. Chúng tôi cảm ơn Steve vì những đóng góp kỷ lục của ông ấy và biết rằng khi nỗi thất vọng vì bị loại khỏi World Cup qua đi, người hâm mộ Scotland sẽ biết ơn những kỷ niệm về việc được thể hiện niềm tự hào tại các giải đấu lớn một lần nữa…”.

LINH SƠN

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HLV Steve Clarke từ chức sau khi tuyển Scotland bị loại

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