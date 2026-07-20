WORLD CUP 2026

Tây Ban Nha vs Argentina 1-0: Messi mờ nhạt, Nico Williams kiến tạo, Ferran Torres tỏa sáng, Yamal và HLV Luis de la Fuente vô địch World Cup 2026

⚽ Phút thứ 5, Tây Ban Nha có pha phản công caánh phải. Sao trẻ Lamine Yamal thọc khe vào trong cho Olmo, cầu thủ này lập tức bật tường lại và Yamal tung cú sút nhưng thủ môn Martinez đã cản phá thành công:

⚽ Phút 64, Tây Ban Nha liên tục gia tăng sức ép lên khung thành Argentina, đón đường chuyền từ đồng đội, Olmo nhanh chóng tung cú sút xa căng rất nguy hiểm, thủ môn Martinez không thể bắt gọn nhưng bóng đi hết đường biên ngang:

⚽ Phút 106, Tây Ban Nha dồn dập tấn công và đang lợi thế đá hơn 1 người. Trong pha phản công, Nico Williams đánh đầu chuyền ngược và cầu thủ vào thay người Ferran Torres tung cú volley cực căng hạ thủ môn Martinez , mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha:

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Bàn thắng: Torres 106' (Nico Williams)

♦️ Thẻ đỏ:

Argentina: Enzo Fernandez 90+3'

MINH BẢO (tổng hợp)

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