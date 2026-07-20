Messi bật khóc, Lamine Yamal ôm an ủi sau thất bại chung kết World Cup 2026

Thủ quân Lionel Messi không thể giấu nổi những giọt nước mắt khi sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup được xem cuối cùng trong sự nghiệp.

Messi bật khóc sau thất bại tại trận chung kết World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (Mỹ), Messi ngồi sụp xuống mặt cỏ, lặng người nhìn khắp khán đài. Tiền đạo 39 tuổi gần như bất động trong vài phút, không giấu được sự thất vọng khi giấc mơ bảo vệ chức vô địch tan vỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tài năng trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha đã chủ động tiến đến ôm lấy Messi, gửi lời động viên và an ủi người đàn anh. Hành động đẹp của Yamal nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Nỗi buồn của Messi tiếp tục vỡ òa khi các thành viên Argentina tiến lên lễ trao giải. Chủ nhân 8 Quả bóng vàng không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc. Các đồng đội lần lượt tiến đến vỗ vai, ôm và động viên thủ quân, trong khi khán giả trên sân dành những tràng pháo tay như sự tri ân dành cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Trận chung kết chứng kiến một Messi gần như bị vô hiệu hóa trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha. Đội bóng châu Âu tổ chức pressing quyết liệt, liên tục phong tỏa mọi khoảng trống khiến số 10 Argentina không có nhiều cơ hội phát huy khả năng sáng tạo. Suốt 120 phút, Messi gần như không có tình huống dứt điểm đáng chú ý.

Dấu ấn hiếm hoi của anh đến vào cuối hiệp phụ thứ 2 với 2 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Tuy nhiên, các tuyển thủ Argentina không thể tận dụng để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 giúp Tây Ban Nha có lần thứ 2 lên ngôi vô địch World Cup.

Đây là lần thứ ba Messi góp mặt trong một trận chung kết World Cup. Anh từng thất bại trước Đức ở World Cup 2014, chạm tay vào vinh quang với chức vô địch năm 2022, trước khi thêm một lần lỡ hẹn với chiếc cúp vàng ở World Cup 2026, thành tích mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể đạt được.

Điều đặc biệt là thất bại lần này cũng diễn ra trên sân MetLife, địa điểm từng ghi dấu ký ức đau đớn nhất sự nghiệp Messi. Mười năm trước, tại chung kết Copa America 2016, Argentina thua Chile trên chấm luân lưu, còn Messi bật khóc ngay trên sân trước khi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Dù sau đó thay đổi quyết định để trở lại và cùng Argentina chinh phục hàng loạt danh hiệu, ký ức buồn tại MetLife vẫn chưa bao giờ phai mờ.

HỮU THÀNH