Tiền thưởng World Cup - đội vô địch nhận được bao nhiêu?

Tây Ban Nha và Argentina sẽ tranh giành vinh quang và quyền tự hào trong trận chung kết World Cup được mong đợi nhất vào Chủ nhật. Tuy nhiên, đội chiến thắng cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng đáng kể bên cạnh chiếc cúp danh giá.

FIFA đã tăng đáng kể tổng số tiền thưởng cho giải đấu lịch sử mở rộng lên 48 đội vào năm 2026 này. Tổng số tiền phân bổ hiện nay lên tới con số đáng kinh ngạc 655 triệu USD, tăng 50% so với kỳ giải trước. Năm 2022, FIFA dành 440 triệu USD vào quỹ thưởng World Cup, tăng 40 triệu so với năm 2018. Điều đó có nghĩa tiền thưởng World Cup đã tăng 23% trong 2 kỳ. Nhưng nếu tính từ 2014 thì số tiền thưởng đã tăng gấp đôi sau 3 kỳ. Tại World Cup 2014 ở Brazil, tổng tiền thưởng là 358 triệu USD.

Đội tuyển quốc gia nào giành chiến thắng World Cup 2026 sẽ được thưởng 50 triệu USD. Con số hấp dẫn này tăng 8 triệu USD so với 42 triệu USD được trao cho nhà vô địch Argentina tại Qatar năm 2022. Trong khi đội á quân sẽ nhận được 33 triệu USD. Hạng 3 sẽ nhận 29 triệu USD trong khi hạng 4 nhận 27 triệu USD. Dừng bước ở Tứ kết nhận 19 triệu USD…

Đáng chú ý là các khoản thanh toán tối thiểu được FIFA đảm bảo: Ngay cả những đội bị loại sớm hơn trong giải đấu vẫn sẽ nhận được khoản tiền thưởng đáng kể. Mỗi đội tuyển tham gia đều được đảm bảo ít nhất 10,5 triệu USD chỉ riêng việc giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

LINH SƠN