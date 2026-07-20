Sau 16 năm, thẻ đỏ xuất hiện trở lại ở chung kết World Cup

Tiền vệ Enzo Fernandez của Argentina nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2026, khi đại diện đến từ Nam Mỹ đối đầu Tây Ban Nha vào sáng 20-7 (giờ Việt Nam).

Tình huống Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ. ẢNH: THX

Tình huống xảy ra ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Enzo trước đó đã nhận thẻ vàng ở phút 83, bị trọng tài Slavko Vincic (Slovenia) rút thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng quyết liệt với trung vệ Cubarsi bên phía Tây Ban Nha. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea bắt buộc phạm lỗi để giúp đội nhà tránh tình huống phản công.

Sau quyết định của trọng tài Vincic, đội trưởng Lionel Messi cùng các tuyển thủ Argentina lập tức phản ứng và đề nghị tổ trọng tài tham khảo VAR. Tuy nhiên, tổ trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Enzo trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ trong một trận chung kết World Cup kể từ năm 2010.

Trước đó, lần gần nhất một cầu thủ bị đuổi khỏi sân ở chung kết World Cup là John Heitinga của Hà Lan trong trận đấu với Tây Ban Nha tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Trung vệ Hà Lan nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 57 và tiếp tục bị truất quyền thi đấu sau chiếc thẻ vàng thứ hai ở phút 109.

Việc Hà Lan phải chơi thiếu người trong thời gian cuối hiệp phụ đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Chỉ 8 phút sau khi Heitinga rời sân, Tây Ban Nha tận dụng lợi thế hơn người để tạo sức ép và Andres Iniesta ghi bàn thắng duy nhất ở phút 116, giúp đội bóng xứ bò tót lần đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup.

Ở các trận chung kết diễn ra vào năm 2014, 2018 và 2022 không xuất hiện tấm thẻ đỏ nào. Trong khi đó, án phạt đồng nghĩa Enzo phải rời sân, khiến thầy trò HLV Lionel Scolani chỉ còn thi đấu với 10 người trong những phút còn lại của trận chung kết với Tây Ban Nha.

HỮU THÀNH