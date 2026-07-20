Mbappe giành Chiếc giày vàng World Cup 2026

Kylian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên giành Chiếc giày vàng World Cup 2 kỳ giải liên tiếp.

Tiền đạo 27 tuổi đã làm được điều đó tại World Cup 2026 một cách phi thường, sánh ngang với kỷ lục 10 bàn thắng mà Gerd Muller đã đạt được vào năm 1970, và là thành tích ghi bàn cao nhất trong 56 năm cho đến giải đấu mùa hè năm nay. Lionel Messi của Argentina là đối thủ cạnh tranh gần nhất của anh nhưng đã kết thúc giải đấu với 8 bàn thắng sau khi không ghi bàn vào lưới tuyển Anh ở bán kết và Tây Ban Nha ở chung kết. Chỉ có 2 người từng ghi nhiều bàn thắng hơn Mbappe trong một giải đấu. Một người là đồng hương, Just Fontaine - người giữ kỷ lục 13 bàn thắng tại World Cup 1958. Người còn lại là cựu tiền đạo của Barcelona, ​​Sander Kocsis, người đã ghi 11 bàn thắng năm 1954.

Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Real Madrid giành Chiếc giày vàng khi đang khoác áo CLB. Những cầu thủ khác từng chơi cho CLB và giành giải thưởng này bao gồm Ronaldo Nazario của Brazil năm 2002 và James Rodriguez của Colombia năm 2014 - cả 2 đều gia nhập Los Blancos vào mùa hè năm đó.

Mbappe mở màn kỳ giải này bằng cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Senegal, bàn thắng thứ 2 là một cú sút xa đẹp mắt, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Pháp, vượt qua Olivier Giroud. Anh tiếp tục lập cú đúp vào lưới Iraq trong trận đấu ở Philadelphia bị ảnh hưởng bởi giông bão. Trận đấu đầu tiên Mbappe không ghi bàn tại giải đấu là trận gặp đội tuyển Na Uy suy yếu ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, nhưng anh vẫn có 2 pha kiến ​​tạo khi chuyền bóng cho Ousmane Dembele ghi cả 2 bàn thắng đầu tiên của Pháp.

Mbappe là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử ghi 10 bàn trở lên trong một kỳ World Cup.

Trận đấu vòng 32 gặp Thụy Điển mang lại cho Mbappe cú đúp thứ 3 tại giải đấu, với 2 bàn thắng được ghi ở 2 bên hiệp đấu từ những góc độ khá giống nhau. Paraguay là đối thủ của Pháp ở vòng 16 và Mbappe đã ghi bàn từ chấm phạt đền để phá vỡ thế bế tắc, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu trong chiến thắng 1-0.

Vận may của Mbappe từ chấm phạt đền đã giảm sút ở trận tứ kết gặp Morocco, khi thủ thành Yassine Bounou cản phá thành công cú sút của anh, nhưng Mbappe đã chuộc lỗi bằng một bàn thắng khác có giá trị từ rìa vòng cấm trong bàn thắng đầu tiên giúp đội nhà thắng 2-0. Anh cũng kiến ​​tạo cho Dembele ghi bàn thắng thứ 2.

Mbappe đã có trận đấu đầu tiên không tham gia vào bàn thắng nào trong trận bán kết thất bại nặng nề của Pháp trước Tây Ban Nha, với một cú sút bị chặn và 2 cú sút không trúng đích, cả hai đều diễn ra sau phút 89 khi trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-2.

Trận tranh hạng 3 cũng gây thất vọng không kém cho Pháp, nhưng Mbappe đã cố gắng hết sức để vực dậy tinh thần đồng đội sau khi bị dẫn trước 4-0 trong hiệp một bằng cách ghi 2 bàn trong hiệp 2, đưa tỷ số chung cuộc lên 4-6.

LINH SƠN