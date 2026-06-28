Vòng 32 đội, Nam Phi – Canada (2 giờ ngày 29-6): Trận đấu của những khoảnh khắc lịch sử

Lần đầu tiên trong lịch sử, cả Nam Phi và Canada đều góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Cuộc chạm trán tại Los Angeles vào 2g sáng 29-6 (giờ VN) không chỉ là trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của hai đội tuyển, mà còn là cơ hội để Nam Phi viết nên một chương mới cho nền bóng đá nước nhà, với những tác động có thể kéo dài nhiều thập kỷ .

Chuyến phiêu lưu lịch sử của Bafana Bafana

Hành trình của thầy trò Hugo Broos tại giải đấu năm nay là một câu chuyện cổ tích đích thực. Sau trận thua mở màn trước Mexico và bị chỉ trích dữ dội, Bafana Bafana đã trở lại mạnh mẽ với trận hòa trước Cộng hòa Czech và chiến thắng 1-0 mang tính biểu tượng trước Hàn Quốc. Bàn thắng của Thapelo Maseko ở phút 63 đã đưa Nam Phi vượt qua vòng bảng lần đầu tiên sau 4 lần tham dự World Cup .

Người đứng sau chiến tích này là chiến lược gia 74 tuổi người Bỉ, Hugo Broos. Ông không chỉ trở thành HLV lớn tuổi nhất giành chiến thắng trong một trận đấu World Cup mà còn mang đến cho Nam Phi một bản lĩnh và đẳng cấp mới. "Đó là một khoảnh khắc xúc động, có lẽ là một trong những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Khi bạn có thể kết thúc sự nghiệp theo cách này, tôi nghĩ mọi HLV đều mơ ước điều đó", Broos chia sẻ.

Canada - Ứng cử viên với hàng công sắc bén

Phía bên kia chiến tuyến, Canada của HLV Jesse Marsch cũng đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đội tuyển áo đỏ có màn trình diễn thuyết phục với chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Qatar. Ngôi sao sáng nhất là tiền đạo Jonathan David với hat-trick trong trận đấu đó, nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển lên 42 bàn sau 80 lần ra sân .

Dù để thua Thụy Sĩ ở lượt cuối, Canada vẫn được đánh giá cao hơn với lợi thế về đẳng cấp cầu thủ. Họ có thể đón chào sự trở lại của Alphonso Davies sau chấn thương, trong khi phải chịu tổn thất lớn với chấn thương của tiền vệ Ismaël Koné. Theo siêu máy tính Opta, Canada có 55% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi Nam Phi chỉ có 20%.

Trận đấu có thể thay đổi bóng đá Nam Phi

Nhưng đối với Nam Phi, đây không chỉ là một trận đấu. Đó là cơ hội vàng để thay đổi cục diện bóng đá nước nhà. Hiện tại, không có cầu thủ Nam Phi nào thi đấu tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, và sự rút lui của Ajax Amsterdam khỏi học viện tại Cape Town năm 2020 đã để lại khoảng trống trong việc đào tạo và xuất khẩu cầu thủ.

Sự thành công của CLB số 1 nội địa là Mamelodi Sundowns tại FIFA Club World Cup và những chiến thắng trước các đội bóng châu Âu đã thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ lớn. Giám đốc kỹ thuật của Red Bull, Mario Gomez, thậm chí đã xác định Nam Phi là một "vùng đất tiềm năng chưa được khai phá". Một chiến thắng trước Canada tại World Cup sẽ là tuyên bố mạnh mẽ nhất, chứng minh bóng đá Nam Phi không chỉ cạnh tranh ở châu lục mà còn có thể sánh ngang với thế giới.

HLV Broos hiểu rõ tầm quan trọng này: "Khi bạn đã đứng trên sân khấu này, mọi điều đều có thể xảy ra. Chúng tôi đã vượt qua bảng đấu khó khăn nhất. Chúng tôi sẽ không bằng lòng và ra về dễ dàng" . Một chiến thắng sẽ không chỉ mang lại lợi ích về mặt tài chính thông qua các nhà tài trợ cho Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFA), mà còn truyền cảm hứng cho một thế hệ cầu thủ mới, đưa tên tuổi Nam Phi trở lại bản đồ bóng đá thế giới .

Thống kê và dự đoán

Dù Canada được đánh giá cao hơn nhờ hàng công sắc bén, nhưng Nam Phi đã chứng minh họ là một đối thủ khó chịu với lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu kiên cường. Các chuyên gia dự đoán chiến thắng sát nút cho Canada với tỷ số 2-1, nhưng họ cũng thừa nhận sự kiên cố của hàng thủ Nam Phi là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, tính chất của vòng knock-out cùng ý nghĩa lịch sử của trận đấu khiến mọi điều đều có thể xảy ra.

- Cơ hội chiến thắng: Theo siêu máy tính Opta, Canada là đội cửa trên với 55% khả năng thắng trong 90 phút, trong khi Nam Phi chỉ có 20%. Tỷ lệ hòa là 24,9% (dẫn đến hiệp phụ/penalty). Xác suất đi tiếp: Canada 67,8% – Nam Phi 32,2%. - Điểm nhấn vòng bảng: Nam Phi ghi ít bàn nhất bảng A (2 bàn), có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương thấp nhất (35) và tạo ra ít cơ hội lớn nhất (2) trong số các đội ở bảng đấu của họ. - Nhân tố đặc biệt: Tiền vệ Thapelo Maseko dù chỉ đá 159 phút nhưng đã có nhiều cú sút nhất đội (8), ghi bàn thắng quyết định vào lưới Hàn Quốc. 11 bàn thắng gần nhất của Nam Phi tại World Cup đến từ 11 cầu thủ khác nhau. - Hàng công Canada: Canada có 21 cú sút trúng đích ở vòng bảng – gấp đôi tổng số của 2 kỳ World Cup trước cộng lại (11). Họ đã ghi bàn trong 5 trận gần nhất, với 60% số bàn (6/10) đến từ trận thắng Qatar 6-0. - Lịch sử đối đầu: Đây là lần gặp nhau thứ hai. Năm 2007, Nam Phi thắng Canada 2-0 trong trận giao hữu tại Durban. Canada cũng thua cả 2 trận đấu chính thức trước các đội châu Phi (thua Cameroon 2001, thua Morocco 2022).

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