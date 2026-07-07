Ai Cập – Argentina: Giấc mơ Pharaoh trước ngưỡng cửa lịch sử

Từ những quán cà phê sầm uất tại Cairo đến đường phố Alexandria bên bờ Địa Trung Hải, bầu không khí bóng đá đang bao trùm khắp Ai Cập. Đây không còn đơn thuần là một trận bóng đá; đó là một sự kiện quốc gia, một thời điểm mà hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập với hy vọng lật đổ nhà đương kim vô địch thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, "Các Pharaoh" tiến vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup, và đối thủ của họ không ai khác chính là Argentina của huyền thoại Lionel Messi.

Viết lại lịch sử và rũ bỏ định kiến

Trong nhiều thập kỷ, bóng đá Ai Cập thường gắn liền với khái niệm "tham gia để học hỏi" hoặc bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng World Cup 2026 đã thay đổi tất cả. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan, đội tuyển đã thể hiện một bản lĩnh thép và tinh thần chiến đấu quật cường. Việc vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính ở vòng 32 đội không chỉ mang lại chiến thắng đầu tiên tại World Cup mà còn mở ra một chương mới đầy tự hào.

Người hâm mộ tại Giza và khắp đất nước đang mơ về một kỳ tích tương tự như Morocco đã làm được tại Qatar năm 2022. Họ tin rằng đội bóng của mình đã rũ bỏ được tâm lý nhược tiểu. Sự tự tin này được bồi đắp bởi chuỗi trận bất bại của Ai Cập kể từ đầu giải, cho thấy họ là một đối thủ khó chịu cho bất kỳ "ông lớn" nào.

Trọng tâm của mọi niềm hy vọng mang tên Ai Cập chính là Mohamed Salah. Ở tuổi 34, Salah đang thi đấu với tất cả sự tận hiến cho màu áo quốc gia. Dù phải vật lộn với chấn thương gân khoeo từ vòng bảng, "Vị vua Ai Cập" vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt đối với 16 cơ hội được tạo ra, ghi 1 bàn và có 2 đường kiến tạo.

Hình ảnh Salah rơi nước mắt sau chiến thắng trước Australia đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Đối với anh, trận đấu với Argentina có thể là cơ hội cuối cùng để khẳng định di sản của mình trên đấu trường thế giới. Tinh thần dẫn dắt của Salah, minh chứng qua cú sút luân lưu kiểu Panenka đầy bản lĩnh, chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho các đồng đội trẻ như Emam Ashour hay Omar Marmoush.

Điểm tựa từ những "kẻ thách thức"

Dù các máy tính siêu máy tính của Opta đánh giá Argentina có tỷ lệ thắng lên tới 69,1%, người Ai Cập lại nhìn vào những khe hở khác. Trận thắng nhọc nhằn 3-2 của Argentina trước Cape Verde ở vòng trước đã cho thấy nhà vô địch không phải là bất khả chiến bại. Đội hình của HLV Lionel Scaloni đang lộ rõ sự mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc và thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ, với nhiều trụ cột như Enzo Fernández hay Nicolás González gặp vấn đề về thể lực.

Ngược lại, Ai Cập đang có một Mostafa Shobeir cực kỳ vững chắc trong khung gỗ, người được kỳ vọng sẽ trở thành người hùng nếu trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu. Thêm vào đó, sự tỏa sáng của Emam Ashour ở tuyến giữa và tốc độ của Omar Marmoush trên hàng công được kỳ vọng sẽ khai thác được những sơ hở từ hàng thủ đôi khi mất tập trung của Argentina.

Sức mạnh của Ai Cập lần này còn đến từ sự đoàn kết về mặt tinh thần. Sau những tuyên bố ủng hộ Palestine của HLV Hossam Hassan, đội tuyển đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ khắp thế giới Arab. Tại quê nhà, các biểu tượng quốc gia, cờ và những bài hát yêu nước đang vang lên khắp các quảng trường. Trận đấu tại Atlanta không chỉ là cuộc đối đầu giữa Salah và Messi, mà là cuộc chiến của sự kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

Người Ai Cập hiểu rằng thử thách là vô cùng lớn. Argentina đang sở hữu một Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao với 7 bàn thắng từ đầu giải. Tuy nhiên, trong bóng đá, lịch sử thường được viết bởi những kẻ dám mơ mộng. Nếu Cape Verde đã có thể khiến Argentina phải run rẩy, thì không có lý do gì một Ai Cập đang hừng hực khí thế lại không thể tạo nên một cú sốc địa chấn.

LONG KHANG